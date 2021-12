Obra de grande sucesso de Ana Carolina Kherlakian ganha versão em inglês

A escritora Ana Carolina Kherlakian só tem motivos para comemorar! Seu livro de grande sucesso, “A Vila”, ganhou uma versão em inglês, disponível na Amazon desde a última terça-feira, (21). O título em inglês é “The mistery of the Village – one moment can change everything”.

Livro “A Vila”, em 60 dias, obteve oito mil leituras na Amazon e atualmente, o número está em dez mil exemplares vendidos.

A escritora Ana Carolina Kherlakian só tem motivos para comemorar! Seu livro de grande sucesso, “A Vila”, ganhou uma versão em inglês, disponível na Amazon desde a última terça-feira, (21). O título em inglês é “The mistery of the Village – one moment can change everything”.

“Além dos sentimentos” é outra obra da autora. Foto: Reprodução

Em apenas 60 dias, o livro teve 8.000 leituras e agora já acumula 10.000 exemplares pedidos na Amazon. Se considerar todos os seus títulos da autora, a soma chega a 27.000 exemplares pedidos.

Capa da edição em inglês. Foto: Reprodução

Capa da edição em português. Foto: Reprodução

A obra conta a história de Nicole Miller, uma romancista que vive com o seu marido em Anchorage, no Alasca. Em uma noite tempestuosa, ela sai de casa nervosa e extremamente magoada ao descobrir uma traição. De súbito, no meio da estrada, uma silhueta reluzente surge ao longe: a imponente figura de um cervo. O animal não desvia, e o acidente é inevitável. Sozinha, machucada e sem conseguir se comunicar, Nicole se vê em meio a um breu assustador e congelante, no meio do nada. A partir desse momento, sua vida acaba tomando um rumo diferente do que imaginou. É quando descobre a Vila – um lugar místico e bucólico, no qual ela embarca numa jornada de perdão, amor e aceitação.

Ana Carolina em foto com sua obra literária. Foto: Reprodução

A autora começou a escrever cedo. Foto: Reprodução.

Ana Carolina começou a escrever desde muito cedo e se formou em Comunicação e Marketing. A ideia de escrever seu primeiro romance, “Amor Imortal” surgiu após ter diversos livros e a paixão pela literatura fantástica veio para ficar na vida desta leitora voraz — a continuação da história, “Eternidade”, está disponível na Amazon, além do conto épico Raziel. Na Amazon, já teve 27.000 exemplares pedidos de suas obras e, apenas para o livro A Vila, foram mais de 10.000 livros pedidos.