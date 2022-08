Parceira histórica do evento, Netflix confirma participação da CCXP 2022

A Netflix mais uma vez é presença confirmada no maior evento pop do mundo e é promessa novamente de surpresas para os fãs com suas atrações e anúncios, ainda a serem confirmados

Maior festival de cultura pop do planeta confirma presença do principal serviço de entretenimento por streaming do mundo que em edições anteriores já trouxe atores de Stranger Things e La Casa de Papel

A Netflix mais uma vez é presença confirmada no maior evento pop do mundo e é promessa novamente de surpresas para os fãs com suas atrações e anúncios, ainda a serem confirmados.

Selfie de Noah Schnapp, Caleb McLaughlin e Sadie Sink (Stranger Things) com os fãs em 2018



Iniciada ainda na primeira edição do evento, em 2014 a parceria entre CCXP e Netflix já trouxe o elenco da série Marco Polo para seu painel e apresentou um estande com figurinos da primeira temporada. Ainda no local era possível o visitante degustar comidas inspiradas nas outras séries como Orange is the New Black e House of Cards.

Em 2015, a Netflix brilhou no evento ao trazer a dupla David Tennant e Krysten Ritter para promover a série da super-heroína Jessica Jones. Com elenco de Sense8 e The Ridiculous Six, os painéis foram marcados pela presença dos atores Adam Sandler, Taylor Lautner e Terry Crews (com direito a rasgar camisa no palco e realizar a famosa dança de seu personagem no filme As Branquelas).

CCXP 2022 – maior evento pop do mundo



Com o ator Neil Patrick Harris no palco, a Netflix em 2016 apresentou o perverso Conde Olaf da sua adaptação de Desventuras em Série. Outro assunto muito comentado foi a revelação do elenco da série nacional 3%.

Já em 2017, todos os paradigmas do que era estar presente na CCXP foram quebrados com Will Smith passeando fantasiado pelo pavilhão e arrastando uma multidão! Junto com o ator Joe Edgerton e o diretor David Ayer, eles subiram ao palco Thunder para a divulgação do filme Bright, que reuniu mais de 3500 fãs para uma exibição exclusiva do longa-metragem de ação.

Em 2018, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin e Sadie Sink fizeram os fãs gritarem muito ao conferirem um teaser exclusivo da terceira temporada durante o painel de Stranger Things. Quem também subiu ao palco foi Sandra Bullock para contar mais sobre sua experiência no filme Bird Box. Outra série promovida naquele ano com direito a uma massiva ativação no estande foi La Casa de Papel.



Para delírio dos fãs, em 2019, os brasileiros foram surpreendidos com a aparição de Henry Cavill, protagonista da série The Witcher, além da participação de parte do elenco de La Casa de Papel. Entre eles estavam Pedro Alonso, Alba Flores, Darko Peric, Rodrigo de La Serna e Esther Acebo.

Ainda nos painéis, a Netflix também surpreendeu a todos com a vinda de Ryan Reynolds e do diretor Michael Bay, que falaram sobre o filme Esquadrão 6. No estande, os fãs de Black Mirror puderam ver itens da série e curtir uma réplica do shopping de Stranger Things. Por fim, para promover o filme El Camino, a Netflix criou um espaço imersivo onde os fãs de Breaking Bad puderam passar por vários cenários icônicos da franquia e fazer fotos e vídeos.

Henry Cavill em 2019 surpreendeu os fãs do evento com sua presença



Na última edição virtual da CCXP Worlds, por conta da pandemia, a Netflix trouxe novidades sobre a reta final da série La Casa de Papel. O painel contou com os atores protagonistas se arriscando no português e cantando ‘Garota de Ipanema’. Além do remake de Rebelde, o anime JoJo’s Bizarre Adventure e um teaser do O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface, a Netflix apresentou o longa Não Olhe Para Cima. O diretor do filme, Adam Mckay falou sobre o longa e como foi trabalhar com um elenco estrelado, incluindo nomes como o de Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, entre outros.



Até o momento, a CCXP22 conta com ingressos disponíveis nas categorias de ingresso de Quinta, Sexta, Domingo, Epic e Unlock. Para os fãs que ainda têm interesse em adquirir suas credenciais basta acessar o site oficial do evento.

Netflix confirma presença na CCXP 2022

SERVIÇO CCXP22

Datas: de 1º a 4 de dezembro.

Local: São Paulo Expo

Para outras informações, acesse o site do evento. https://www.ccxp.com.br