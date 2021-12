“Onde está Liz dos Santos?”, drama sobre relações de poder nas sociedades autoritárias, encerra temporada virtual, dia 30 de dezembro, no Youtube

Onde está Liz do Santos encerra temporada virtual no Youtube.

Espetáculo acompanha o desaparecimento de uma artista engajada politicamente numa cidade dominada por milicianos.

A trama se desenrola em uma cidade dominada por um grupo de milicianos, onde a posse de armas está liberada. A busca por uma pessoa desaparecida após ser levada a uma delegacia expõe um enredo de violência que envolve o Estado, a alta burguesia agrária e a igreja.







Foto: Reprodução

“Estamos em um momento de repensar as narrativas históricas e recuperar a memória das vítimas”, avalia a autora Beatriz Malcher.

Para contar essa história, a diretora Tatiana Tiburcio focou no trabalho do ator: “Trabalhamos com a cena mais crua possível (…), com o ator em sua máxima expressividade para falar do retorno desse extremismo conservador que a gente já experimentou em ditaduras pelo mundo. Estamos vendo isso tudo voltar com uma carga muito assustadora”.







Para assistir ao espetáculo, o público tem acesso a uma gravação feita no teatro, no Canal do Youtube Firjan SESI. Foto: Reprodução

É a partir dessas reflexões que se desenvolve o drama “Onde está Liz dos Santos?”. Para assistir ao espetáculo, o público tem acesso a uma gravação feita no teatro, no Canal do Youtube Firjan SESI.