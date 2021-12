“Busque sempre por mais conhecimento, execute seus projetos e o mais importante: Não desista” aconselha Marcello Safe

Marcello Safe mora em uma mansão avaliada em 4 milhões de reais, possui 3 carros de luxo e ajuda concurseiros eliminados.

Criado em um bairro de classe média, hoje Marcello Safe vive em uma mansão avaliada em R$ 4 milhões e desfruta da liberdade financeira para viajar quando e para onde quiser.

O advogado Marcello Safe foi criado em um bairro de classe média e dependia financeiramente dos pais. Na época era preciso economizar um ano inteiro para conseguir fazer uma viagem em família e, atualmente, Marcello comemora o faturamento milionário de suas empresas, tanto na advocacia como na venda de seus próprios cursos e mentorias. “Hoje eu moro em uma mansão de R$ 4 milhões no Alphaville, tenho 3 carros de luxo, aposentei minha mãe e viajo para qualquer lugar no mundo e quando quiser”, revela.

Marcello comemora o faturamento milionário de suas empresas. Foto: Reprodução

Foi a partir desse marco que Marcello Safe recebeu o reconhecimento Faixa Preta, de Erico Rocha, após a conquista da Placa de 4M de faturamento na plataforma de venda de produtos digitais Kiwify. Movido pela busca incessante de conhecimento, Marcello Safe tem 26 anos e é mentor de milhares de advogados pelo Brasil. Os principais apoiadores dessa trajetória foram seus pais e o sócio, Giovanni Araújo. “Meu pai me ensinou os valores de um profissional de alto nível. Minha mãe me fez enxergar a área que atuo hoje e meu sócio Giovanni Araújo, segurou minha mão no início e me mostrou que eu tinha potencial para muito mais”, enfatiza.

Leia também Liv Up agora conta com vinhos e cervejas no aplicativo

Através da advocacia, Marcello Safe devolve o sonho a milhares de candidatos que são eliminados injustamente em concursos públicos. Foto: Reprodução.

Aos 25 anos Marcello já era sócio de um escritório de advocacia com um faturamento anual milionário e destaque em todos os estados do Brasil. Com métodos de trabalho práticos, estratégicos, eficientes e facilmente aplicáveis, Marcello é considerado o maior mentor de advogados empreendedores do País. Formado em Direito pelo Centro Universitário Newton Paiva, Marcello é sócio fundador da Safe & Araújo Advogados ao lado do sócio Giovanni Araújo, mentor e palestrante na Safe Editora e sócio da Safe Marketing.

“Hoje eu moro em uma mansão de R$ 4 milhões no Alphaville”, diz Marcello. Foto: Reprodução.

Através da advocacia, Marcello Safe devolve o sonho a milhares de candidatos que são eliminados injustamente em concursos públicos. Já nos cursos e mentorias, ele auxilia advogados a ganharem mais dinheiro independentemente da área de atuação. “Busque sempre por mais conhecimento, execute seus projetos e o mais importante: Não desista quando estiver diante de obstáculos, mas busque uma forma de rompê-los”, ressalta.