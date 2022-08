O Parque do Ibirapuera vai se transformar em praia no mega festival Praiou com show de Matheus & Kauan

Evento vai agitar São Paulo no 27 de agosto com funk, pagode e os hits da dupla sertaneja

Vai dar praia em São Paulo e Matheus & Kauan entram com a trilha sonora. A dupla surpreende mais uma vez e transforma o Parque do Ibirapuera, símbolo da capital paulista, em litoral! Os irmãos encabeçam o festival Praiou, evento com muito funk, pagode, eletrônico e os sucessos da dupla que conquistou o Brasil!

Dupla Matheus & Kauan encabeçam mega festival em SP

Uma megaestrutura foi montada no parque. O Praiou terá lounges, praça de alimentação, bares e um grande palco por onde passarão atrações como o grupo Di Propósito, o DJ GBR e os DJs LOCOS.

DJ GBR no comando das pickups também dá o tom no evento

E, claro, Matheus & Kauan se apresentarão com seus principais hits em mais de três horas de espetáculo!

Grupo Di Propósito é presença confirmada

Matheus & Kauan seguem se destacando nas principais plataformas de streams. O single “Gatilho” alcançou o 25º lugar no TOP 50 do Spotify, plataforma com mais de 7,65 milhões de ouvintes mensais.

DJs LOCOS também é atração no Praiou

Os sertanejos também bombam no YouTube (10,5 milhões de inscritos) e no Instagram (6,93 milhões de seguidores).