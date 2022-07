O eterno guitarrista dos Engenheiros do Hawaii participa de live nesta quarta-feira para matar saudades dos fãs

O canal Pitadas do Sal, no YouTube, recebe Augusto Licks para um bate-papo sobre carreira, história de bastidores, música e planos para o futuro

O guitarrista Augusto Licks participa nesta quarta-feira (27), às 19h horas, de um bate-papo no canal Pitadas do Sal. Os jornalistas Ariston Sal Junior e Júlio Ettore recebem o músico para ouvir suas histórias e matar as saudades dos fãs. Afastado da mídia mainstream desde a saída da banda, Augusto segue muito adorado pelos admiradores dos Engenheiros do Hawaii, que sonham com uma volta da formação clássica do grupo.

Augusto Licks, ou simplesmente Augustinho para muitos fãs, integrou o grupo Engenheiros do Hawaii entre 1987 e 1993, fase da banda considerada clássica, chamada de GLM, as iniciais dos sobrenomes dos integrantes, Gessinger, Licks e Maltz.

O Canal Pitadas do Sal, no YouTube, promove cerca de três a quatro lives semanais sobre música, quadrinhos e cinema. Já passaram pelas entrevistas nomes de peso da música brasileira, como Frejat, Nico Rezende, Mú Carvalho (A Cor do Som), Pedro Luís, Taciana Barros, Erika Martins, Netinho (Os Incríveis) e Gerson Conrad (Secos & Molhados).

Além das entrevistas, o canal traz ainda conversas com colaboradores e convidados especiais, sempre naquele clima de loja de discos, com a abordagem de temas sobre bandas e artistas clássicos da música mundial, como Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Led Zeppelin, The Doors, Pink Floyd, Elton John, e outros.

Acesse o canal Pitadas do Sal clicando aqui.