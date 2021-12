O empresário Peter Marks explica como empreender através do mercado esportivo

O empresário Peter Marks conta como empreender e fazer sucesso dentro do mercado esportivo. Confira o texto:

Ao assistir a jogos de futebol é possível notar rapidamente a presença de patrocinadores de casas esportivas. Seja nas placas de anunciantes ao redor do gramado ou até mesmo nos comerciais da transmissão da partida. O mercado esportivo é um dos que mais cresceu em popularidade com a ascensão da internet como principal meio de comunicação do mundo.

O fenômeno é tão grande que na última temporada da principal divisão do futebol brasileiro apenas uma equipe (o Cuiabá) das vinte do campeonato não recebia patrocínio de alguma casa de apostas. Referência nacional no setor, o empresário Peter Marks conquistou sua notoriedade através do mercado esportivo e avalia o crescimento da importância do ramo como fundamental para quem deseja mudar de vida através do trade esportivo.

“Me tornei conhecido por causa dos meus investimentos no ramo esportivo e por isso pretendo continuar na área, mas não fechando os olhos para outros segmentos. Eu conquistei minha liberdade financeira empreendendo e isso fez com que eu mudasse de vida. Os resultados que obtive com mercado dos esportes fez com que eu me tornasse uma referência no Brasil e conquistasse cada vez mais espaço no meio do empreendedorismo”, comenta Peter Marks.

Ele é o criador da Playscores, plataforma focada em softwares inteligentes para operações no mercado esportivo, além de verificar a lucratividade dos jogos nas casas de investimentos. A empresa de Peter Marks tem mais de 30 mil clientes e tornou-se um sucesso para quem trabalha no segmento dos esportes. Para ajudar ainda mais seus clientes a empreenderem na área, Peter possui parcerias com renomados nomes do meio esportivo brasileiro para potencializar os materiais da plataforma.

“Então, eu tive algumas realizações durante toda essa caminhada, que me possibilitaram fechar parcerias com grandes nomes do mundo esportivo para minhas empresas, como é o caso do Mauro Beting, da Taynah Espinoza e do Marcelo Bechler. Todos pela minha empresa Playscores. Cheguei a bater um papo com o Mauro sobre minha caminhada no trade esportivo e mostrar para mais pessoas que é possível acreditar no que pretendem alcançar e que os sonhos das mesmas está mais próximo do que elas imaginam”, acrescenta o empresário.