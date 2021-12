Conheça mais sobre Victor Felipe Oliveira, o novo investidor do time Athletic (MG)

O empresário já foi jogador profissional de vôlei e criou empresa com um sócio exatamente para investir em futebol.

Na última semana, o burburinho no meio futebolístico foi a respeito do time Athletic de São João Del Rey (MG), que se tornou Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e foi adquirido pela V2 Participações — empresa dos sócios Victor Felipe Oliveira e Vinicius Diniz. Mas o rosto de Victor é muito conhecido no meio esportivo e já há muito tempo.

Oliveira foi jogador profissional de vôlei, conhecido na época como Vitão, na posição de central. Teve grandes e emblemáticas passagens pelos times “Telemig Celular/Minas”, “Ingá/Álvares Vitória”, “Santander/Banespa/São Bernardo” e “Numancia Soria/Espanha”, colecionando mais de dez títulos por onde passou. Na época, em entrevista, contou que se inspirava em diversos jogadores como Gustavo, André Nascimento, Ricardinho, Minuzzi, Giba, Ezinho e Serginho.

Devido a uma lesão, Victor teve que se reinventar e voltou para sua cidade natal, Montes Claros (MG). A partir disso, se tornou empresário e empreendedor, ambas profissões que atua atualmente. Em 2013, fundou, junto com seu sócio Gabriel Massula a “VGX Contact Center”. Em três anos, a empresa foi eleita a melhor no setor de call center do país. A empresa atende grandes marcas como Unimed, Vivo, TIM, Claro, Banco BMG e Uol.

Além da V2 Participações, através de seu Instagram, o empresário anunciou que o time Athletic também faz parte da sua empresa 3F Investimentos — baseado em Foco, Força e Fé. “Um time que vem transformando a vida de vários jovens, que vem trazendo boas vibrações e sentimentos aos mineiros. Honrando o tão amado esporte pelos brasileiros: o futebol. A decisão de investir em um time de futebol não é nada fácil, mas quando você percebe a transformação que isso faz na vida das pessoas, isso me faz ativar os meus sentimentos mais profundos e entender que está participando dos sonhos de todos eles”, contou em vídeo de apresentação do investimento.

E Victor não pretende parar por aí, afinal de contas, com toda sua experiência, garra e determinação, a tendência é alçar cada vez mais voos e fazer ótimos investimentos para guinar as empresas por onde passar.