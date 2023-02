Multishow e Globoplay farão a transmissão ao vivo do ‘Desfile das Campeãs’ do carnaval do Rio de Janeiro

Ailton Graça, Lucinha Nobre, Mariana Gross e Milton Cunha irão se juntar a Ellen Roche, Nany People, Rhudson Vitor e Vitor Dicastro na cobertura do último desfile

O Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro já tem data e horário reservado nas telas do Multishow e do Globoplay. Será no dia 25 de fevereiro, a partir das 21H30, em uma transmissão ao vivo, com exibição aberta no Globoplay, para não assinantes logados. As redes do Multishow e Globoplay também contarão com trechos exclusivos e melhores momentos do desfile.

Nany People fará parte do time fixo de apresentadores do Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio

Crédito: Reprodução Instagram Ellen Roche é uma das apresentadoras do Desfile das Escolas de Samba do Carnaval do Rio, e também cobrirá Desfile das Campeãs

Direto do Glass Studio, na Praça da Apoteose, Ailton Graça, Lucinha Nobre, Mariana Gross e Milton Cunha assumem a missão de acompanhar o público de casa ao maior espetáculo a céu aberto da Terra. Ellen Roche, Nany People, Rhudson Vitor e Vitor Dicastro também integram a cobertura, mostrando os foliões e os bastidores da passarela do samba.

“Alegria imensa estar com a Mari Gross e Lucinha na cobertura do carnaval pelo Multishow e pelo Globoplay. Temos uma amizade de décadas. Amamos as comunidades e o bom humor dos sambistas! Será leve e informativo!” comemora Milton Cunha.