Homenagem a Paulo Gustavo e show de Pabllo Vittar roubam a cena no MTV Miaw

A noite de ontem, 23 de setembro, foi marcada pela presença de famosos em uma das premiações mais importantes do cenário da música, o MTV Miaw. Os anfitriões da noite, Pabllo Vittar e Rafael Portugal receberam os convidados para entrega de prêmios e também para apresentações que movimentaram as redes sociais.



Quem deu o “start” no palco da MTV foi a cantora e ex BBB Manu Gavassi. Manu se apresentou com sua banda formada por dois famosos: Lucas Lima e Lucas Silveira (Fresno). Ruiva e de cabelos curtos, Gavassi cantou seu sucesso Subversiva e arrematou dois prêmios, de Girl Boss e Fandon Real.

Luisa Sonza que foi indicada a várias categorias não subiu ao palco como ganhadora, mas se apresentou de forma diferente, intimista, cantando seu hits: Penhasco e Melhor Sozinha. Arrancou elogios dos seguidores em redes sociais e mostrou ótima versão dos hits que marca sua nova fase na música.



Ludmilla também cantou e dançou no palco da premiação. De body vermelho de vinil, rabo de cavalo longo e com muitas dançarinas, a carioca trouxe ao palco para sua performance as músicas Rainha da Favela (prêmio de hit do ano) e Pra te Machucar.





Pedro Sampaio e Mariah também estiveram entre os famosos que se apresentaram no evento.

O MTV Miaw também fez uma homenagem ao humorista Paulo Gustavo, morto por covid 19 em maio deste ano. A categoria é Transforma Miaw LGBTQIA+ e quem recebeu o troféu foi seu marido Tales Bretas, que discursou ressaltando a importância de Paulo Gustavo para a arte e a causa.



Juliette, ex-BBB também levou dois prêmios para casa: O de Ícone Miaw e Realeza do Reality.

Mas o show mais esperado da noite foi o de Pabllo Vittar. A apresentadora usou vários looks diferentes, tanto para desfilar pelo pink carpet, como para apresentar o evento e também para sua performance no palco do evento.

Os looks da drag foram feitos pela estilista Michelly X. Pabllo recebeu quatro estatuetas: Hitmaker Absurdo; Coreô Envolvente; Ep do Ano e Artista do ano. A drag dedicou a vitória aos seus fãs, os Vittar Lovers e à comunidade LGBTQIA+. As apresentações de música estão disponíveis no canal no Youtube do MTV MIaw.