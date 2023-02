Monte Verde (MG) é destino ideal para quem pretende fugir da folia no Carnaval

Com opções de hospedagem com desconto de até 30%, bares, restaurantes e passeios, distrito de Camanducaia proporciona conforto e atmosfera tranquila

Famoso pela história cultural, clima ameno, natureza exuberante e requintada gastronomia, Monte Verde (MG) é o destino ideal para quem busca tranquilidade e pretende fugir da folia neste Carnaval, oferecendo ao visitante uma atmosfera calma na Serra da Mantiqueira e sem a agitação dos principais destinos turísticos desta época.

Passeio de quadriciclo é uma das opções de lazer para quem deseja aproveitar a natureza de Monte Verde-MG

“O distrito de Monte Verde é buscado tradicionalmente por pessoas que estão fugindo da folia, dos grandes centros, querendo se conectar um pouco com a natureza e passar dias de descanso e tranquilidade com a família. Aqui temos um pequeno bloquinho, que é organizado pela Prefeitura Municipal de Camanducaia e passa festejando pela avenida principal, tocando marchinhas, mas não temos a folia das grandes cidades. Então, se você está procurando um lugar tranquilo para aproveitar dias agradáveis neste feriado, esse é o destino perfeito”, afirma Rebecca Wagner, presidente da MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região).

Vista após passeio de quadriciclo, 4×4 ou bicicleta

O clima ameno é outra atração para quem quer fugir do calor. “Nesta época, o clima é muito gostoso aqui, sem calor, e com noites fresquinhas que nos motivam até a acender a lareira”, complementa Rebecca Wagner. Segundo o Clima Tempo, a previsão é que a temperatura no distrito não ultrapasse os 24ºC durante o Carnaval.

Para quem pretende visitar o distrito de Camanducaia, que foi o 6º lugar mais acolhedor do mundo e o 1º do Brasil no Traveller Review Awards 2022, prêmio promovido pelo site de reservas Booking, a MOVE selecionou algumas dicas de hospedagens, bares, restaurantes e passeios para este feriado:

Boteco do Lago

Com amplo espaço interno e localizado na beira de um pequeno lago, o local é um dos principais points da avenida principal e uma boa combinação de bar e restaurante, com ambiente familiar e um cardápio que traz entre os seus destaques pratos alemães e suíços. No Carnaval, a casa terá três novos drinks, inspirados na tradicional festa popular, além de som ao vivo durante todos os dias do feriado, com a banda Head Fox tocando canções de MPB, pop e rock nacional e internacional. Mais informações podem ser conferidas na página oficial do estabelecimento no Instagram: @botecodolago.

Combinação de bar e restaurante, o Boteco do Lago é um dos principais points da avenida principal de Monte Verde

Confraria da Villa

O local, que se chamava Confraria Paulistânia e acaba de mudar de nome, é outra boa alternativa gastronômica que mistura o perfil de bar e restaurante na Avenida Monte Verde. Com culinária contemporânea, cervejas especiais, adega de vinhos, pizzas feitas com massa de fermentação natural, petiscos e pratos com salmão e trutas defumados artesanalmente, o estabelecimento também é 100% pet friendly e possui um cardápio exclusivo preparado para os animais de estimação. Mais detalhes podem ser conferidos no Instagram: @confrariadavillamv.

Pousada Alto da Neblina

Situado em uma área preservada da Mata Atlântica, a hospedagem proporciona contato intenso com a natureza exuberante ao redor dos seus chalés e conta com uma decoração com espelhos, mosaicos e obras de artes. O local também está inaugurando um spa, chamado Monalisa, e oferece uma bebida frisante para pessoas que fizerem massagens no espaço. Para os casais que fecharem reservas antecipadamente, um desses procedimentos será gratuito e a estadia sairá com 5% de desconto. Mais informações pelos telefones: (35) 3438-1950, (11) 4858-5840 e (11) 99617-9187.

A Pousada Alto da Neblina é uma ótima opção para quem procura intenso contato com a natureza

Pousada Bucaneve

Localizada a 1.200 metros do centro de Monte Verde, dentro de uma bela área verde com bosques de araucárias e vegetação nativa, a hospedagem possui chalés amplos e aconchegantes, equipados com hidromassagem. Com estacionamento próprio, salão de jogos, spa com espaço para massagens e sauna seca, a pousada está disponibilizando para esse Carnaval descontos de 13% para pagamento à vista e de 5% no cartão de crédito, com parcelamento em até três vezes, para as reservas realizadas pelo site da pousada. E quem fechá-las diretamente por este portal, também ganhará de presente um espumante em sua chegada. Mais informações podem ser encontradas por meio do telefone (35) 98861-6566.

A Pousada Bucaneve é uma alternativa para quem procura chalés aconchegantes

Hotel Meissner Hof

Projetado com arquitetura bavariana, a hospedagem está dentro de um jardim com mais de 30 mil m², onde ficam belos bosques de araucárias e hortênsias, além de um terraço com vista panorâmica para poder acompanhar o lindo pôr-do-sol de Monte Verde. O local também possui piscina aquecida e externa, campo de minigolfe, quadra poliesportiva, salão de jogos e um spa com espaços para massagens e tratamentos corporais. Para esse Carnaval, o estabelecimento está dando 30% de desconto para quem fizer reserva para pelo menos três diárias. Mais informações pelo telefone: (35) 99856-2682.

Parque Oschin

Com mais de 50 mil m2 de muita natureza, o parque permite ao visitante observar diferentes espécies de pássaros e caminhar em volta de nascentes, araucárias e xaxins centenários, além de ter contato com lhamas criadas no local. Em sua estrutura há um restaurante e food trucks para a alimentação dos visitantes. Até março, o Parque Oschin está com valores promocionais: R$ 25 crianças de 3 a 11 anos, e R$ 40 para pessoas acima de 12 anos. Mais informações pelo WhatsApp: (35) 99753-4333.

Passeios de carro 4×4, UTV, quadriciclo e bicicleta

Com mais de 50 agências que oferecem passeios guiados, Monte Verde tem diversas opções interessantes para quem pretende desfrutar da natureza exuberante do distrito mineiro durante o Carnaval. Com duração média de três horas, o City Tour é a melhor forma de conhecer o destino e o seu trajeto percorre os principais pontos turísticos, como a trilha da Pedra Redonda, o alambique, a fábrica de chocolates, a cachaçaria, a loja de doces e queijos, entre outros locais. A taxa de entrada na Pedra Redonda, hoje administrada pela MOVE, já está incluída no valor do programa, que é realizado com um carro de tração 4×4. Há outras alternativas de transporte para curtir passeios guiados, como o UTV, o quadriciclo e a bicicleta. As agências de Monte Verde estão promovendo descontos para todos os passeios deste tipo e, devido à alta procura para o feriado prolongado, a MOVE recomenda que os turistas façam reservas com antecedência.