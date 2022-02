“Meu padrasto agrediu minha mãe várias vezes. Foi a razão de eu sair de casa”, revela Sthe Matos

A ex-peoa saiu de casa aos 18 anos e contou sobre o relacionamento com a mãe

A ex- participante do reality “A Fazenda” 13, a influenciadora, Sthe Matos, abriu o coração durante um bate-papo com a youtuber Evelyn Regly no Vacacast. Ela falou sobre o relacionamento com a mãe e revelou que a genitora era agredida dentro de casa. Por conta disso, a ex-peoa saiu de casa aos 18 anos de idade.

Durante o confinamento, a mãe de Sthe foi uma das pessoas que não largaram a mão da influenciadora em momento algum



Se já é ruim passar por situações difíceis, ver familiares que a pessoa ama é ainda mais complicado e doloroso. Mas, foi por isso que Sthe Matos passou. Ela é natural de Salvador-BA e veio de um lar muito humilde, onde sempre cuidou dos dois irmãos. Mesmo sem expor muito sobre sua história pessoal, ela se abriu para falar sobre o que passou com a mãe anos atrás.

Sthe terminou o noivado após ficar mais próxima de um homem dentro de “A Fazenda”



“O bairro onde eu morava até os meus 18 anos, era muito violento e eu também via muita violência dentro da minha casa onde meu padrasto agrediu minha mãe várias vezes. Essa foi a principal razão pela qual decidi sair de casa. Eu sempre pedia à minha mãe para deixá-lo, mas não adiantava. Não aguentava mais presenciar essas agressões em casa”, contou Sthe, que saiu de casa e anos depois se tornou um estouro na internet.

O bate-papo sincero está disponível no canal do podcast de Evelyn Regly no YouTube



A jovem contou que fez quase que um ultimato para a mãe, afirmando que não ficaria na casa se o padastro estivesse. Ele ficou e essa foi a grande virada de chave da vida de Sthe, ao qual ela classifica como uma das maiores da sua vida. Desde então, ela tem trabalhado para divulgar o nome dela por todo o Brasil.