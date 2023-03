MChecon e Grupo Projeto Figital se unem ao Projeto Luna em campanha para redução da pobreza menstrual no Brasil

Ação será lançada no próximo dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher

A MChecon e o Grupo Projeto Figital vão comemorar o Dia Internacional da Mulher em 2023 de uma maneira totalmente diferente. As empresas vão apoiar o Projeto Luna, ONG de combate à pobreza menstrual, uma das maiores empresas cenográficas do país e a renomada agência de eventos corporativos voltam os olhares para o melhor presente que as mulheres podem ganhar: dignidade.

Assunto de saúde pública que ganhou voz ano passado, pobreza menstrual é a condição de inúmeras pessoas que menstruam em situação de vulnerabilidade econômica e social, sem acesso a banheiros, saneamento básico, educação e artigos menstruais. É um tema de extrema importância não somente para o público feminino, mas para toda sociedade.



Além da questão sanitária, é também uma das causas da evasão escolar, já que estatísticas comprovam que um em cada cinco jovens de 14 a 24 anos deixou de ir à escola por falta de absorvente. E foi entendendo esse cenário que a MChecon e o Grupo Projeto Figital decidiram fazer parte desta luta.

No próximo dia oito de março, junto com o Projeto Luna, as duas empresas lançam uma campanha de arrecadação de produtos de higiene (absorventes diurnos e noturnos, papel higiênico, calcinha, sabonete, escova e pasta de dente), com a possibilidade ainda de doação financeira direta no site do Projeto Luna.

Até o dia 24 de março, toda arrecadação estará centrada na sede da MChecon, no Alto de Pinheiros, que estará ainda a postos para deslocamento de equipes de retirada de grandes volumes, caso se faça necessário. O contato direto com a empresa nesse período, será pelo WhatsApp do SAC – 11 95784-3875.

Após esse período, todas as doações serão contabilizadas para a montagem dos kits. A expectativa é de chegar à marca mínima de 300 kits, que serão distribuídos por um grupo de voluntários nas comunidades de Barra de São Miguel em Guarulhos, por meio do Instituto Sonhar Alto, e no Jardim Colombo, com intermédio do Fazendinhando.



“Desde que criamos a ONG contamos com o apoio de diversas empresas privadas. Ter a iniciativa do setor é essencial para o nosso trabalho, que visa tirar uma causa tão alarmante da invisibilidade e ampliar o debate sobre o assunto. Ficamos muito felizes com essa parceria inédita com a MChecon, principalmente por ser a primeira ação dentro das comunidades”, revela Victória Dezembro, idealizadora do Projeto Luna.



Aliado à distribuição, será aplicado um questionário com as beneficiárias para entender a situação de pobreza menstrual desse público. Após a tabulação dos resultados, a ONG irá preparar um material educacional a ser disponibilizado para as comunidades. Já a equipe da MChecon estará durante todo o tempo captando imagens para a realização de um minidocumentário sobre toda a ação.

“Sabemos que esse é apenas um primeiro passo, mas queremos que a divulgação desse vídeo possa alcançar um grande número de pessoas em todo o país. Nosso maior objetivo é promover o Projeto Luna para que muitos outros parceiros possam se unir a essa causa”, explica Rafael Mattos, sócio da MChecon Cenografia.

Para Tatyane Luncah, CEO há 22 anos do Grupo Projeto Figital, integrante do grupo de empresárias Lide Mulher e líder do comitê de empreendedorismo do grupo Mulheres do Brasil, o Projeto reafirma com essa ação sua responsabilidade com a sociedade e o meio ambiente por meio do compromisso com 6 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

“Estou em muitas frentes ligadas ao tema encorajamento, empoderamento e empreendedorismo feminino, sempre em contato com uma rede muito forte de mulheres empresárias. Por isso, na hora que soube do projeto decidi entrar de cabeça, afinal, a iniciativa é incrível e mostra o quão importante é ter homens aliados”, finaliza Tatyane.