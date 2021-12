Marcos Mion revela motivo de estar sumido das redes nos últimos dias: “pagar promessa”.

O apresentador Marcos Mion saiu de Minas Gerais e caminhou até a cidade de Aparecida do Norte para pagar uma promessa.

Apresentador caminha 110km, de Minas Gerais até Aparecida do Norte.

Contratado pela Rede Globo desde agosto deste ano, quando não teve seu contrato renovado com a Record mesmo após a boa repercussão de A Fazenda, Marcos Mion nunca escondeu a sua satisfação com mais esse passo na carreira. A razão da peregrinação então seria uma forma de agradecimento. Em seu Instagram ele confirma: “Não é mais segredo para ninguém que há anos eu tinha essa promessa para Nossa Senhora: que ela me abençoasse com a minha ida para Globo”.

“Não é mais segredo para ninguém que há anos eu tinha essa promessa para Nossa Senhora: que ela me abençoasse com a minha ida para Globo”. Foto: Reprodução



O caminho que o apresentador do Caldeirão irá percorrer é conhecido como Caminho da Fé e liga diversas cidades do interior de São Paulo e de Minas Gerais até o Santuário de Aparecida. Inaugurado em 2003, inspirado no Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, o percurso todo conta com mais de 900km no total, sendo a maior parte deles em estradas de terra e pela Serra da Mantiqueira. O intuito é proporcionar reflexões e reforçar a fé dos peregrinos.



O intuito é proporcionar reflexões e reforçar a fé dos peregrinos. Foto: Reprodução

Na foto postada em seu perfil, famosos e fãs têm deixado diversas mensagens de apoio e carinho sobre a atitude de Marcos Mion. A também apresentadora Astrid Fontenelle comentou: “Vai na Fé!! Que vc sempre teve! No Foco e na intensão linda do agradecimento! Aqui na Bahia a gente diz :”quem tem Fé vai a pé”.