Marabraz amplia presença em Campinas

Rede inaugura sexta loja da cidade no Shopping Parque das Bandeiras

A Marabraz anuncia a abertura do sexto ponto de venda na cidade de Campinas (SP) em 26 de janeiro às 15h00. A nova loja fica no Shopping Parque das Bandeiras – Av. John Boyd Dunlop, 3900 – Jardim Ipaussurama. A inauguração integra o plano de expansão da especialista em móveis para 2024.

De acordo com a direção rede, a escolha do local para abrigar a nova unidade levou em conta a localização do mall, instalado entre as rodovias Anhanguera e dos Bandeirantes e também acesso facilitado por linhas de ônibus e BRT (Bus Rapid Transport).

Além disso, Campinas é a primeira cidade do país em potencial de consumo. Segundo pesquisa Índice de Potencial de Consumo (IPV) Maps 2023 – que realiza o levantamento há quase 30 anos – Campinas é responsável por R$ 1,00 em cada R$ 3,00 gastos na RMC (Região Metropolitana de Campinas), o que alça a cidade à segunda colocação com maior potencial de consumo no Estado de São Paulo – e 11ª no ranking nacional.

Experiência de compra

Com mais de 700 M², a loja vai oferecer aos consumidores uma completa experiência de compra, com ambientação setorizada por categorias para facilitar a escolha dos itens para quarto, sala, cozinha, infanto-juvenil e home-office.

Para proporcionar uma experiência ainda mais imersiva, os consumidores encontrarão no novo ponto de venda a simulação de um apartamento decorado para ajudar na escolha e esclarecimento de dúvidas sobre os móveis, suas características e funcionalidades.

Além disso, uma grande festa celebrará a ocasião com diversas atrações, distribuição de brindes, ofertas arrasadoras de inauguração e descontos especiais em toda a loja. A Marabraz está presente na Capital paulista, no interior, na Baixada Santista, Vale do Paraíba e região metropolitana, além da loja online www.marabraz.com.br.