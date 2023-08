Luxo, Beleza e Sofisticação: Tania Bulhões Inaugura Novo Gazebo no Shopping Estação Cuiabá

Conheça a expansão da marca brasileira e sua chegada triunfal na capital do Mato Grosso

A renomada marca brasileira Tania Bulhões, famosa por suas criações que unem elegância e conforto para o lar, está ampliando suas fronteiras com a inauguração de um novo gazebo no Shopping Estação Cuiabá. Essa expansão marca o primeiro ponto de venda próprio da marca na capital do Mato Grosso, trazendo toda a sua aura de luxo e requinte para os moradores locais.

Tania Bulhões, famosa por suas criações que unem elegância e conforto para o lar, está ampliando suas fronteiras

Desde sua fundação em 1988, em Uberaba, a marca Tania Bulhões tem se destacado por sua crença nas conexões reais que acontecem dentro de casa. Cada produto, meticulosamente criado em um processo artístico autoral sob a direção criativa da empresária mineira que dá nome à marca, é projetado para vestir a casa, receber com elegância, perfumar com intensidade e proporcionar uma experiência de aconchego, conforto e bem-estar absoluto.

Cuiabá Recebe Tania Bulhões: Luxo e Estilo em Novo Gazebo

O novo gazebo, localizado no Piso L2 do Shopping Estação Cuiabá, oferece aos clientes uma oportunidade única de explorar as linhas completas de perfumaria e a mais recente vertical da marca, a TANIAPELE, que se dedica a produtos de cuidado da pele do corpo. Além disso, a seleção especial de artigos para casa e presentes complementa o mix da loja, oferecendo uma experiência de compras completa e refinada.

Tania Bulhões Chega a Cuiabá com Novo Gazebo Conheça o Novo Espaço no Shopping Estação

Com sua trajetória de sucesso, a Tania Bulhões se firmou como uma marca genuinamente brasileira que transcende fronteiras, inspirando-se nas raízes culturais e na rica herança do país. Agora, essa história de sucesso chega a Cuiabá, levando consigo não apenas produtos de alta qualidade, mas também a visão de que a casa é um lugar de encontros, memórias e autenticidade.

A abertura do gazebo é um marco importante para a Tania Bulhões e para a cidade de Cuiabá, oferecendo aos moradores a oportunidade de vivenciar o luxo e a sofisticação que a marca é conhecida por proporcionar. Com essa inauguração, a marca reforça seu compromisso em trazer momentos especiais para os lares e corações de todos os brasileiros, conectando tradição, arte e elegância em cada peça cuidadosamente concebida.

Endereço do novo gazebo: Av. Miguel Sutil, 9300 – Santa Rosa, Cuiabá – MT