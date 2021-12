Lu Andrade do grupo Rouge foi madrinha de casamento de Renato Ronner e seu noivo.

Com cerimônia intimista para amigos próximos e familiares, Otávio e Renato se casaram.

Com cerimônia intimista para amigos próximos e familiares, Otávio e Renato se casaram.

Renato Ronner subiu ao altar dia 23 de dezembro em Fortaleza. O colunista de celebridades trocou alianças com o professor de inglês Otávio Cândido cerimônia intimista com tema floral restrita a amigos íntimos do casal e familiares.

” O casamento foi no civil e fizemos uma pequena comemoração com convidados íntimos em um local privado. Tivemos uma e única madrinha muito especial que é a Lu Andrade do grupo Rouge. Ela sempre nos apoiou e acompanhou nosso relacionamento desde o começo.

Leia também Donos da Cimed, irmãos João e Karla Marques anunciam quitação dos títulos de farmacêuticos afetados pelas chuvas na BA

Foto: Rafael Pontes

Quando a gente resolveu formalizar a união, percebemos que algumas pessoas ficaram chocadas e não apoiaram. E isso vem até de dentro da família. Parece que eles queriam que a gente mostrasse pra sociedade que éramos apenas “amigos”.” Disse Renato.

Foto: rafael Pontes

Ele revelou que o casal não pretende ter filhos. “Nos preocupamos muito com os sentimentos, então não pretendemos ter filhos, pois isso necessita de tempo e muito cuidado. Não queremos nem cuidar de animais, pois sabemos o quanto eles sofrem quando saímos para o trabalho ou viajamos, são totalmente dependentes, não queremos causar dor em nenhum ser vivo.” Disse o colunista que assina um Instagram de celebridades que recebeu entre os convidados a influencer trans Lady Chokey.

créditos de fotos: Rafael Pontes