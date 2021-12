Donos da Cimed, irmãos João e Karla Marques anunciam quitação dos títulos de farmacêuticos afetados pelas chuvas na BA

“Conte com a gente, principalmente você, dono de farmácia, que sempre teve ao nosso lado, que teve sua farmácia agora afetada pelas enchentes, nós não vamos medir esforços para poder ajudar vocês”, declaram.

A Cimed, famosa rede farmacêutica, fundada em 1977, já integra em suas práticas ações sociais que impactam positivamente a sociedade. A empresa apoia desde creches à programas educacionais para levar instrução a seus colaboradores e projetos de apoio a crianças em situação de vulnerabilidade social.

Além disso, durante o difícil período da pandemia da Covid-19, a Cimed direcionou uma de suas linhas fabris para a produção de álcool em gel, que foram 100% doados a instituições, à Prefeitura de Pouso Alegre, em Minas Gerais, e aos seus colaboradores.

Não é de se esperar que a empresa tenha como propósito “proporcionar saúde e qualidade de vida a todos os brasileiros”. A rede, com mais de 40 anos de atuação, permanece totalmente brasileira e independente, sendo a terceira maior farmacêutica do Brasil, líder em vitaminas e medicamentos OTC (isentos de prescrição), com mais de 600 mil produtos em seu catálogo, cerca de 60 mil pontos de venda espalhados pelo país e aproximadamente 5 mil pessoas empregadas.

A rede também se preocupa com o meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável e mantém suas ações alinhadas tanto às diretrizes da Organização das Nações Unidas (ONU) quanto à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Para isso, a empresa otimiza o consumo de água e de energia em uma estação própria de tratamento de efluentes, além de manter uma política eficiente de gestão de resíduos sólidos, com foco em reciclagem, e treinamento constante de seus colaboradores.

“O Brasil é um lugar muito grande e cheio de particularidades. São diversas regiões, cada uma com a sua cultura, a sua geografia e as suas diversidades. São vários ‘Brasis’ dentro do nosso Brasil e a nossa missão é estar em todos eles”, afirma João Adibe Marques, presidente da Cimed.

E é com essa postura de preocupação com a população brasileira e com o seu entorno que Adibe e a sua irmã, Karla Marques Felmanas, vice-presidente da empresa, publicaram dia 27 de dezembro, em seu perfil no Instagram, uma mensagem de solidariedade e apoio aos donos de farmácias do sul da Bahia, afetadas pelas fortes chuvas que têm acometido a região, isentando os seus próximos títulos de pagamento:

“E aí gente, tudo bem? Tô eu e a Karla aqui, e as nossas famílias, de férias, e a gente tá sensibilizado por tudo que tá acontecendo no sul da Bahia, nessa enchente. Conte com a gente, principalmente você, dono de farmácia, que sempre teve ao nosso lado, que teve sua farmácia agora afetada pelas enchentes, pode procurar os nossos representantes, que nós não vamos medir esforços para poder ajudar vocês. Agora, a primeira medida tomada pelo nosso grupo foi: vamos dar quitação de todos os títulos futuros de vocês”, declara João e Karla.

Os irmãos não só se colocaram à disposição para colaborar com esse momento sensível pelo qual o sul da Bahia está passando, mas convocaram outros donos de empresa a fazer o mesmo: “E você empresário, faça também a sua parte! Vamos ajudar a Bahia a sair dessa!”.