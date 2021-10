Linha de óculos ”Ana Hickmann Eyewear” é sucesso em todo o mundo

Marca de óculos da apresentadora da RecordTV é vendida em diversos países

A apresentadora Ana Hickmann já provou que não é apenas talentosa em frente às câmeras, mas também no mundo do empreendedorismo com diversas marcas levando seu nome. E uma das mais rentáveis é, sem dúvida alguma, sua grife de óculos ‘Ana Hickmann Eyewear’ que é vendida em mais de 47 países.

A linha de óculos da apresentadora, é a marca mais vendida no Brasil, mas se encontra no TOP 3 das marcas mais vendidas do segmento mundial, ficando atrás somente da Ray-Ban e Dolce & Gabbana. Para se ter uma ideia, em 2014, a sua linha de óculos vendeu 280 mil itens somente na Turquia, faturando mais de R$400 milhões por ano com a venda de seus produtos.



Ana Hickmann Eyewear tem linhas solares e de grau, além de ditar tendência e ser conhecida pela seleção e qualidade dos materiais. Conhecida pela alta qualidade, a marca dispõe de peças com detalhes feitos a mão, como a aplicação dos Cristais Swarovski. E conta também com a tecnologia Duo Fashion, que é o grande diferencial da marca que torna cada óculos uma peça única. A linha é encontrada nas melhores óticas físicas ou virtuais do mundo.

A coleção Verão-2021 traz uma conexão com os elementos da natureza que de forma sutil permeiam todo contexto conceitual da marca. O fogo se faz presente pelos raios de sol que florescem todo charme e funcionalidade dos modelos solares; já o terra se mostra de maneira sublime nos materiais nobres que dão forma ao design contemporâneo e são compostos por algumas matérias-primas provenientes no nosso solo; a água traz seu poder de fluidez harmonizando o design de cada peça, compondo assim uma coleção charmosa e rica em detalhes; e o ar permeia toda a atmosfera com criatividade e leveza, fazendo desta uma coleção especialmente harmônica que chega com sucesso em todo Brasil.