Letícia Dornelles se revolta com a ausência de Regina Duarte em homenagem da Globo às novelas

A autora Leticia Dorneles se revoltou com a ausência de Regina Duarte no especial da Globo de 70 anos de novelas.

Autora desabafou em seu Twitter sobre a carreira de Regina Duarte na Rede Globo e ainda comentou sobre sua própria trajetória na emissora.

A autora Letícia Dornelles, que escreveu “Amigas e Rivais” — grande sucesso do SBT —, usou seu Twitter (@L_Dornelles) para desabafar a falta de Regina Duarte no especial “70 Anos Essa Noite”, da Rede Globo.

Especial da Globo, 70 anos de novela. Foto: Reprodução

Segundo Dornelles, o problema está na política, afinal de contas, Regina saiu da Rede Globo para ser Secretária da Cultura no Governo Bolsonaro: “Ativismo político da TV é desrespeitoso. Não citam Regina Duarte nos 70 anos das novelas. Namoradinha do Brasil. Maior heroína. Só militante de esquerda no especial. Viva a Democracia! Viva a Teledramaturgia! Viva Helena! Viva Porcina! Viva a Rainha da Sucata! Viva Raquel Acioli!”, se revoltou a autora.

E Letícia continuou: “Dr Roberto Marinho não permitiria grosseria na TV dele. Regina Duarte ajudou a construir a Globo. Ele dizia: “Com meus comunistas, ninguém mexe”. Protegia comunistas que não rejeitavam emprego de quem apoiou militares. Já comunistas home office desrespeitam quem não lhes diz Amém”, contou.

Letícia Dorneles em foto com Silvio Santos. Foto: Reprodução

Regina Duarte ajudou a construir a Globo. Foto: reprodução



Indagada por um seguidor sobre ela estar assistindo um programa da Rede Globo, Dornelles disparou: “Trabalhei 15 anos na Globo: Fantástico, Globo Esporte, escrevi novelas no horário nobre. Inclusive com Regina Duarte. Que Lei impede novelista de ver especial sobre novelas? Nunca chamei de lixo [a emissora]. Saudade: Dr. Roberto, Boni. Valorização do talento. Respeito. Porque NÓS fazemos a TV”, sem papas na língua.

“Trabalhei 15 anos na Globo: Fantástico, Globo Esporte, escrevi novelas no horário nobre. Inclusive com Regina Duarte. Foto: Reprodução

Letícia foi responsável pela roteirização de produções como “Por Amor” e “Andando Nas Nuvens”, entre tantas outras. Atualmente, está à frente da “Fundação Casa de Rui Barbosa”.