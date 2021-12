História de livro infanto juvenil se passa nos 50 patrimônios imateriais do Brasil

História de livro infantojuvenil se passa nos 50 patrimônios imateriais do Brasil

O box de livros será lançado na próxima terça-feira, 28, em Brasília-DF

Que criança e adolescente que não adora viajar com a imaginação não é mesmo? Muitas vezes elas ainda não têm a oportunidade de conhecer cada canto importante do nosso país, mas Tino Freitas vai mudar essa história. O autor criou o box infantojuvenil “Manifestações Culturais do Brasil” com os 50 patrimônios imateriais do país em história itinerante e divertida.

Uma ótima opção de presente para este Natal. Foto: Divulgação



Para quem ainda não decidiu o que dar de presente no fim do ano, o box infantojuvenil “Manifestações Culturais do Brasil” é uma ótima pedida e será lançado no dia 28 de dezembro, às 18h, na Livraria da Travessa (Shopping CasaPark), em Brasília. A obra reúne os livros “Um passeio pelo Patrimônio Imaterial Brasileiro” e “Uma viagem cultural pelo Brasil Criativo”, além de uma caderneta de brincadeiras e um mapa ilustrativo.

Mais da metade da tiragem dos livros será doada para escolas públicas e bibliotecas de vários municípios brasileiros. Também serão produzidas videoaulas para que professores possam apresentar esse tema com seus alunos em sala de aula. Foto: Divulgação



“Em toda ficção, é preciso colocar um pouco de verdade, senão ela não funciona. Então, para contar essa história, quis criar uma família com pai e mãe de culturas distintas, que pudessem circular por todas as regiões do país com uma certa verossimilhança a outras famílias brasileiras. O grande desafio foi colocar 50 patrimônios em uma só narrativa. E cuidar para que a trama não fosse apenas informativa, mas também ágil e divertida”, disse o autor Tino Freitas.

Escritor, jornalista, contador de histórias e mediador de leitura do projeto Roedores de Livros, Tino Freiras mora atualmente em Brasília, e tem mais de 20 livros publicados. Foto: Divulgação



A história dos dois volumes acompanha uma divertida viagem pelo Brasil feita pelos irmãos Ada e Tonico, ao lado de seu papagaio, o Mário (uma homenagem a Mário de Andrade). Mas eles não viajam sozinhos: Núbia e Coaraci, pais da dupla, também embarcam com eles a bordo da Kombi da família, a Catinga. Juntos, os cinco vão viajar de norte a sul do Brasil em um percurso recheado de aventuras e fantasia.

Com o box, a criançada vai conhecer um pouco mais dos 50 bens brasileiros, registrados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) nos últimos 20 anos. É o presente perfeito para mostrar o valor da cultura brasileira e incentivar a leitura.

Serviço:

Data: 28/12/2021

Horário: 18h

Local: Livraria da Travessa. O lançamento contará com a presença do autor e a participação do grupo Mamulengo Lengo Tengo

Endereço: Shopping CasaPark, SGCV Sul, Lt 22 – 4 A, Brasília.