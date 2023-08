Kevin O Chris Eleva o Funk Carioca a Novos Patamares com “Tamborzão Raíz: Vol. 2”

Uma jornada musical inovadora pelo ritmo que conquista o mundo

No cenário musical brasileiro, Kevin O Chris é um nome que já se tornou sinônimo de sucesso e inovação. O cantor e produtor acaba de lançar o aguardado segundo volume de seu EP “Tamborzão Raíz”, trazendo uma explosão de ritmo e energia que promete surpreender seus fãs e conquistar novos ouvintes.

Ouça “Tamborzão Raíz: Vol. 2”: https://bit.ly/3qKiSJE

Com uma carreira consolidada e uma trajetória marcada por hits memoráveis, Kevin O Chris não tem medo de desafiar limites e explorar novas sonoridades. “Tamborzão Raíz: Vol. 2” é a prova viva dessa busca incessante por evolução. O EP marca uma progressão natural da sonoridade apresentada no primeiro volume, mergulhando ainda mais fundo nas raízes do funk carioca e elevando o gênero a um nível completamente novo.

A febre musical “Faz um Vuk Vuk” arrasa com milhões de streams

Um dos destaques indiscutíveis do EP é o hit “Faz um Vuk Vuk (Teto Espelhado)”, que abriu o segundo volume com uma força avassaladora. Com mais de 19 milhões de reproduções no Spotify e 11 milhões no Youtube, a canção rapidamente se tornou um fenômeno viral, conquistando playlists e corações ao redor do mundo.

No entanto, “Tamborzão Raíz: Vol. 2” não se resume a um único sucesso. O projeto é uma jornada musical que apresenta uma fusão de elementos tradicionais e experimentações contemporâneas, resultando em um som que é ao mesmo tempo familiar e ousado. Além de “Faz um Vuk Vuk”, o EP traz outras quatro faixas: “Mina da Barra”, “Vuk Vuk”, “Boca na Boca” e “Louca Demais”. Kevin O Chris deixa sua marca como um artista completo, assinando a produção e composição de todas as músicas.

Uma característica interessante deste lançamento é a abertura que o cantor proporciona ao público. Através dos audiovisuais de cada música, Kevin convida os ouvintes a um encontro íntimo e especial, compartilhando sua visão e inspiração por trás de cada faixa. Essa conexão direta entre o artista e o público é uma das razões pelas quais ele continua a conquistar corações e a se destacar no cenário musical.

Kevin O Chris Revoluciona Novamente com EP Explosivo!

Não é a primeira vez que Kevin O Chris alcança marcos impressionantes. Com o primeiro volume do EP e outros sucessos, ele ultrapassou a marca de 100 milhões de streams nas plataformas digitais. Tornou-se também o primeiro funkeiro preto a atingir dois bilhões de plays no Spotify, solidificando sua posição como um dos principais representantes do funk carioca. A colaboração com Dennis na faixa “Tá Ok” não apenas dominou as paradas nacionais, mas também ganhou reconhecimento global ao figurar no Top 50 Global e receber colaborações internacionais.

Com “Tamborzão Raíz: Vol. 2”, Kevin O Chris reafirma sua versatilidade e influência no cenário musical, continuando a impulsionar o funk carioca para novos horizontes. Seu compromisso em criar música autêntica e cativante é uma inspiração para artistas e fãs em todo o mundo, e este EP certamente permanecerá como mais um marco em sua jornada artística extraordinária.