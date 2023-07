Ju Moraes e grupo Sambaiana se unem em show ‘Outra Onda 2.0’ no Bosque Bar, no Rio de Janeiro

Projeto Ecoando Música traz uma combinação perfeita de ritmos nordestinos e cariocas para agitar o Rio de Janeiro

No próximo dia 20 de julho, o Bosque Bar, com uma vista privilegiada para o Cristo Redentor, será palco de um show imperdível que promete agitar o público carioca. A cantora baiana e finalista do The Voice Brasil, Ju Moraes, e o grupo Sambaiana se unem em uma apresentação única e cheia de energia, intitulada “Outra Onda 2.0”.

O espetáculo é resultado da combinação dos projetos “Outra Onda” e “Sambaiana”, além das influências culturais entre o Nordeste e o Sudeste. Segundo Ju Moraes, a experiência de estar no Rio de Janeiro, somada à rica vivência musical na Bahia, proporcionou uma união perfeita para a criação do novo show. A cantora e compositora ressalta que o processo criativo tem sido intenso, com ensaios diários, resultando em uma imersão única para todos os envolvidos.

Ju Moraes

Totalmente protagonizado por mulheres, o show “Outra Onda 2.0” recebeu esse nome em referência ao álbum homônimo lançado por Ju Moraes no ano passado. O repertório conta com canções autorais, como “Já não quero mais” e “Esse dengo”, além de clássicos de renomados artistas da Bahia, como “Gatas Extraordinárias”, de Caetano Veloso, “Toda Menina Baiana”, de Gilberto Gil, e “Deusa do Amor”, de Valter Farias, sucesso eternizado pelo Olodum.

O Bosque Bar é conhecido por sua proposta que atrai diferentes públicos, desde jovens até aqueles que desejam aproveitar uma tarde em família. Através de uma curadoria musical personalizada, programação artística diversificada, design atraente, gastronomia contemporânea e drinks exclusivos, o projeto é resultado de uma parceria entre a agência Vibra Marketing, a Maltas Eventos e os empresários Leo Marçal e Eduardo Brasil.

Bosque Bar recebe noite de música e encanto com Ju Moraes e Sambaiana

Não perca essa oportunidade de presenciar a fusão de ritmos e talentos em um dos cenários mais icônicos do Rio de Janeiro. O show “Outra Onda 2.0” promete ser uma experiência única e inesquecível para todos os amantes da música e da cultura brasileira.

SERVIÇO:

Ecoando Música: Show Ju Moraes e Sambaiana

Dia 20/07

Horário: 20h

Preço: R$ 30 (feminino) // R$ 60 (masculino)

Bosque Bar

Endereço: Av. Bartolomeu Mitre, 1314 (Dentro do Jockey Club na Gávea)

Reservas: Bosque Bar – https://www.getinapp.com.br/rio-de-janeiro/bosque-bar

Formas de pagamento: aceita todos os cartões.

Instagram @BosqueBar