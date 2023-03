Joia com significado: Carla Amorim lança coleção Sagrado

Para o lançamento, a designer cria peças de ícones religiosos com refinamento e elegância

Por si só, as joias já são acessórios de valor agregado, quando as mesmas vêm com um significado então, valoram ainda mais. Foi exatamente nisso que Carla Amorim pensou ao criar a coleção Sagrado.

Coleção conta com escapulários e outras opções de acessórios que remetem a fé

Com forte conexão com a espiritualidade, uma vez por ano, Carla Amorim dedica uma coleção de sua marca de joias ao tema. Com Sagrado, a designer traduz a beleza da fé em jóias cheias de significados e simbolismos.

“Ao criar essa coleção, muitos sentimentos estavam em meu coração, o principal deles a gratidão pelo dom de criar joias”, detalha

“Ao criar a coleção Sagrado, muitos sentimentos estavam em meu coração, em especial a gratidão pelo dom de criar joias, recebido por Deus. Esse dom que transforma sentimentos e fé, em joias com tantos significados”, diz Carla.

Joias chamam atenção pelo capricho e riqueza de detalhes

O lançamento conta com escapulários, pulseiras e gargantilhas feitas de ouro amarelo, branco e rosa e com detalhes de pedras como diamantes, topázio e granada, esta última usada especialmente nesta coleção.

Entre os destaques estão as gargantilhas Adorável Cruz e Santa Cruz com duas cores de pedras, o colar Amor Palpitante com acabamento fosco, o escapulário Jesus e Maria com corrente dupla e, especialmente, a pulseira e gargantilha São Bento Luz, compostas, delicadamente, por pingentes com a imagem do santo e topázio incolor, disponíveis nas três cores de ouro. O colar Coração de Água Benta, que tem abertura para colocar a água santificada, vem agora como a grande novidade com a sofisticada versão em brilhantes.

A nova coleção está disponível no site e lojas físicas da marca, além dos e-commerces da Farfetch e Iguatemi 365.