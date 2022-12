Jessica Patez lança nova música e aposta em hit para encerrar 2022

Ex-affair de Eduardo Costa e Vini Jr, cantora lança música sobre amizade colorida

Focando na onda sertaneja que cada vez mais atinge o público, Jessica Patez lança o hit “Cavalgada Amiga”. A música reúne o piseiro e forró, essa é a posta da ruiva para encerrar 2022 com mais um grande sucesso na carreira musical.

A ruiva aposta em música para terminar 2022 em grande estilo

“É uma música feita para curtir, se divertir! Ótima, também, para mandar para aquele contatinho que só enrola (…) espero que o público goste, dance e ouça muito”, destacou a cantora.

E a canção tem tudo para fazer parte das mais diversas playlists. Além de uma melodia contagiante, a letra fala de um relacionamento que não tem dado muito certo já que uma das partes não responde as mensagens. Porém, como Jessica canta, está tudo certo pois “amizade é melhor mais colorida”. Dessa forma, eles continuam com os encontros sem qualquer compromisso, apenas para uma “Cavalgada Amiga”. O videoclipe conta com coreografia, muita cor e visuais deslumbrantes.

Jessica Patez é ex-affair do Eduardo Costa e Vini Jr

Também influenciadora, Jessica Patez começou a dar os primeiros passos na indústria da música aos nove anos de idade, participando de eventos em sua cidade natal, Guanambi, na Bahia. Até os 15 anos cantou ao lado do pai. Aos 17 começou a trabalhar como modelo e, paralelamente, seguiu como cantora, apresentando-se como backing vocal de famosos artistas sertanejos, chegando a subir no palco da tradicional Festa do Peão de Barretos. E como modelo, venceu diversos concursos de beleza.

Por pouco a artista não entrou no Big Brother Brasil. Há cerca de cinco anos, participou da seletiva do reality show e foi aprovada, mas decidiu não aceitar porque achava que não estava preparada o suficiente para uma exposição de sua vida a nível nacional. “Na época não estava preparada para ver minha vida exposta em um reality na TV, mas hoje, se fosse convidada novamente, aceitaria. Me sinto mais madura e confiante”, concluiu.

Nova produção de Jessica se alinha ao sertanejo, que cada vez mais tem conquistado o público

“Cavalgada Amiga” está disponível para o público em todas as plataformas digitais, incluindo o aplicativo Spotify.