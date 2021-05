Vídeo: Isabele Benito dispara ao vivo em jornal: “É fácil ser macho com um fuzil na mão”

Policial com um fuzil na mão saiu da delegacia e disparou, conta testemunha. Ninguém ficou ferido

A apresentadora do SBT Rio, Isabele Benito desabafou ao vivo no telejornal ao assistir uma matéria sobre uma manifestação organizada por mulheres que foi reprimida com dois tiros em frente à delegacia da Polícia Civil de Paraty, no Rio de Janeiro. O autor dos disparos é um policial civil.

Aproximadamente 50 pessoas protestavam em frente à delegacia da cidade quando um agente armado saiu e disparou.

Durante o programa, Isabele falou: “Ele ficou bem putinho porque ele tem enraizado dentro dele o machismo (…) as mulheres com cartaz e ele com fuzil. É fácil ser macho com um fuzil na mão. (…) Deixa a mulherada protestar, alguém foi ai chacoalhar você? E se tivesse, você ia dar tiro?”.

Em nota, a Polícia Civil disse que instaurou um procedimento para apurar os fatos, inclusive a conduta do policial. Informou, também, que uma reunião com a liderança do movimento de mulheres foi agendada para esta terça-feira (11) para ouvir suas reivindicações.

Isabele Benito trabalhou como repórter no SBT e desde janeiro de 2013 está a frente do SBT Rio, onde consolidou o segundo lugar em audiência na hora do almoço e fez o programa jornalístico ter um formato mais dinâmico, com a participação efetiva do público. Ela é a primeira mulher a comandar um programa jornalístico nesse perfil no estado e comentários precisos, Isabele consegue levar ao telespectador o melhor de cada assunto. E se precisar, é “dedo na cara”.