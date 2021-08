Ex-reality, Isabela Crociolli fala sobre como foi trabalhar com Sabrina Sato: “Foi uma experiência incrível e única”

A modelo e influenciadora participou do reality Game dos Clones que contou com apresentação da Sabrina Sato

Isabela Crociolli teve a oportunidade de viver dois grandes sonhos no ano passado: o primeiro foi fazer parte de um reality show no Brasil. O segundo, trabalhar com a Sabrina Sato, uma das suas maiores referências profissionais. Ela revelou os detalhes mais marcantes de ter conhecido a apresentadora e contou como foi a sensação de ganhar um elogio dela durante as gravações.

“Foi uma experiência incrível e única. A Sabrina é simpática, elegante e tem um carisma singular. Quando você a conhece, entende o motivo de tamanho sucesso. Já admirava a Sabrina há mais de dez anos e me tornei ainda mais. Eu lembro que, quando ela falou que eu era maravilhosa, senti minha autoestima sendo elevada em 100%”, narra, aos risos.

A modelo também ressaltou que a participação do reality abriu portas na sua carreira e fizeram os seus ganhos com a internet aumentarem.

“Era fã do programa na versão internacional, mas era algo novo no Brasil e a gente não sabia como ia ser a recepção do público. Mas foi incrível e sigo colhendo os frutos. Os meus trabalhos com a internet dobraram”, contou.

”Minha grande vontade no momento é ingressar em um reality na TV aberta, como o BBB ou Fazenda”

Ao ser perguntada sobre uma possível participação em um novo reality, ela comenta que recebeu propostas e revela sonho em integrar algum programa na TV aberta.

“Já recebi novas propostas para participar de outros projetos, mas confesso que a minha grande vontade no momento é ingressar em um reality na TV aberta, como o BBB ou Fazenda. Não apenas pela visibilidade, mas também pela experiência que esses modelos de programas trazem”, falou.