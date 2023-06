Irlanda vai pagar até R$ 437 mil para quem se mudar para suas ilhas remotas

O programa intitulado “Nossas Ilhas Vivas” começa a receber inscrições no dia 1º de julho

Ganhar 84 mil euros para se mudar para a Europa e vivem em uma ilha remota da Irlanda. Isso será possível através do programa “Nossas Ilhas Vivas” criado pelo governo irlandês a fim de revitalizar as comunidades desses locais.

Selecionados deverão comprar e reformar casas com mais de 30 anos Crédito: iStockphoto

O sonho de acordar ao som das ondas, cercado por belezas naturais, poderá ser realizado em uma das 30 ilhas que fazem parte do programa. Entre elas estão as Ilhas de Clare, Arranmore, Bere e Inis Mór, esta utilizada para a locação para o filme “Os Banshees de Inisherin”, indicado ao Oscar de 2022.

Objetivo do governo irlandês é “construir futuro sustentável” para estas ilhas Crédito: Pixabay

Estes lugares são isolados do resto do país, sem nenhuma forma de chegar ao continente por pontes. A maioria é bem pequena,como a Ilha de Clare que conta com uma população de apenas 160 pessoas.

O projeto visionário do governo da Irlanda pretende revitalizar estas comunidades e “construir futuro sustentável” para as localidades.

Ilha Inis Mór foi utilizada para a locação para o filme “Os Banshees de Inisherin” Crédito: Divulgação

Mas há um porém! Os R$ 437 mil devem ser utilizados para comprar um imóvel construído antes de 1993 e vago há pelo menos dois anos. O recurso recebido pode ser usado apenas em obras e melhorias estruturais da propriedade.

Ideia é que em 10 anos sejam criadas comunidades prósperas Crédito: Shutterstock

Com esta medida, a estratégia é que nos próximos 10 anos sejam criadas comunidades prósperas que se mantenham por gerações, diversificando as economias das ilhas e as tornando mais atraentes para residentes.

Se interessou? Então anote aí. As inscrições começam no dia 1º de julho, através do site do Governo Irlandês: https://www.gov.ie/en/.