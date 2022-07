‘Inverno como Nunca’: Baden Baden leva consumidor para experiência imersiva em Campos do Jordão

Ao se cadastrar no site promocional, ganhador e um acompanhante poderão desfrutar de um roteiro exclusivo, com hospedagem em motorhome, gastronomia e cinema

Já imaginou vivenciar o inverno de Campos do Jordão sob uma nova e exclusiva perspectiva? A Baden Baden, uma das primeiras cervejarias artesanais do país e nascida na cidade da serra, promove a segunda edição do projeto ‘Inverno como Nunca’, por meio de uma experiência imersiva e fora do comum. Até o dia 30 de julho, os amantes cervejeiros poderão participar da promoção criada pela marca e se cadastrar no site. O sorteio acontece no dia 30 de julho e os ganhadores poderão desfrutar da viagem entre os dias 14 e 15 de agosto.

Para tornar essa experiência ainda mais singular, será possível desfrutar de um Cine Open Air, com uma sessão intimista no topo da serra

O prêmio dá acesso a um dia e meio em um roteiro de tirar o fôlego, seja pela vista extraordinária da cidade ou pelas vivências especiais. A iniciativa começa na fábrica de Baden Baden, onde os convidados passarão por uma imersão no processo da fabricação e degustação dos rótulos. Após a experiência sensorial, uma pausa para o almoço harmonizado com cerveja e a culinária local, em um ambiente estilo glamping, que mistura camping e conforto ao redor do motorhome. Durante a tarde, a Baden Baden Bock, edição limitada e ideal para os dias frios, ganha protagonismo em uma harmonização com o que há de mais típico da região.

E não para por aí! Para tornar essa experiência ainda mais singular, será possível desfrutar de um Cine Open Air, com uma sessão intimista no topo da serra, sob a luz da lua e das estrelas e os sabores de um jantar em formato de piquenique de cinema. Após a sessão, os convidados poderão observar o céu e curtir a noite degustando os rótulos Baden Baden.

No segundo dia, a viagem termina com um brunch especial com os líquidos da marca. “É muito importante para Baden Baden, primeira cervejaria artesanal de Campos do Jordão, poder mostrar a nossa origem, os diferenciais da nossa cidade e dos nossos rótulos. Queremos evidenciar essa programação única e pensada com todo carinho para o consumidor”, afirma Lucas Pires, gerente de marketing do grupo HEINEKEN.

