Instituto referência na inclusão de pessoas com deficiência intelectual cria Centro de Neurodesenvolvimento e Reabilitação (CNR)

Novos serviços particulares para crianças e adolescentes visam aperfeiçoar o atendimento oferecido pela organização com uma estrutura completa e multidisciplinar

Com o objetivo de oferecer um serviço ainda mais completo para as crianças e adolescentes atendidos, o Instituto Jô Clemente (IJC), referência nacional na inclusão de pessoas com deficiência intelectual e/ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), anunciou a criação do Centro de Neurodesenvolvimento e Reabilitação (CNR).

O novo centro é uma evolução da área de Estimulação e Habilitação que o IJC já possuía, com serviços que visam desenvolver as potencialidades de crianças e adolescentes com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor ou diagnóstico de deficiência intelectual.

Com uma equipe multidisciplinar, o IJC oferece consultas, terapias e avaliações em diversas especialidades como Fisioterapia, Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Neurologia, Genética, entre outras.

Novos serviços oferecidos

A primeira novidade é a utilização da metodologia ABA para crianças e adolescentes de até 14 anos com diagnóstico de TEA. A análise aplicada do comportamento (do inglês analysis behavior applied — ABA) usa métodos e técnicas sistemáticas e baseadas em evidências, tendo como foco a gestão da solução de problemas que são socialmente relevantes na intervenção das pessoas com TEA.

“A terapia ABA tem o objetivo de desenvolver o potencial cognitivo e comportamental de crianças ou adolescentes com hipótese ou diagnóstico de TEA para promover a autonomia e o desenvolvimento global. O processo envolve uma avaliação inicial detalhada do comportamento da criança ou adolescente, por meio da qual o profissional poderá identificar os comportamentos que podem trazer prejuízos nas áreas relacionadas à interação social, linguagem, comportamento estereotipado, interesses restritos a certos temas ou objetos, apego excessivo a rotinas e comportamento autolesivo ou agressivo”, explica a psicóloga Marina Rodrigues Alves, supervisora técnica do novo serviço do IJC.

Outro serviço lançado pelo Centro de Neurodesenvolvimento e Reabilitação do IJC é a avaliação e treinamento para crianças com suspeita ou diagnóstico de transtorno do processamento auditivo. O processo inclui avaliação audiológica infantil (para crianças a partir de 2 anos de idade), além de avaliação do processamento auditivo central (PAC) e do treinamento auditivo acusticamente controlado (TAAC), ambos para crianças a partir de 8 anos.

“Esse novo serviço permite uma avaliação audiológica completa com o objetivo de investigar possíveis interferências no processo de aprendizagem. Em caso de suspeita de transtorno de aprendizagem relacionada ao processamento auditivo, a avaliação diagnóstica poderá ser realizada no próprio IJC. E se após a avaliação diagnóstica forem necessárias intervenções específicas, temos as terapias especializadas nas áreas de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Psicopedagogia”, informa Kelly Carvalho Freitas, psicóloga e supervisora técnica do Serviço de Estimulação e Habilitação do IJC.

Os exames e terapias são realizados na sede do Instituto Jô Clemente (IJC), no bairro da Vila Clementino, em São Paulo (SP), que oferece uma infraestrutura completa, feita exclusivamente para os novos serviços, além de atendimento e contato personalizado com os profissionais que acompanham a criança ou o adolescente.

O agendamento pode ser feito pelo telefone (11) 5080-7164 (que também é WhatsApp) e os serviços são oferecidos na modalidade particular (não há cobertura por convênios).