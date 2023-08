Influenciadora Verinha Simões compartilha perrengues para conseguir alugar casa na Itália

Segundo a influencer, foram mais de 5 meses tentando alugar uma casa e só foi possível depois de indicação. Saga foi compartilhada em diário de ‘bordo’ de aluguel

A influenciadora Verinha Simões, que compartilha sua vida morando na Itália, divulgou um vídeo em que compartilha a dificuldade em alugar um imóvel na Itália. No ‘diário de aluguel’, gravado ao longo dos cinco meses, ela explica que levou mais de cinco meses para finalmente conseguir um imóvel, e que as exigências foram diminuindo, ao passo que as dificuldades aumentavam.

Verinha contou que em geral, os proprietários de imóveis na Itália escolhem locadores bem específicos, como por exemplo, a dona da primeira casa que o casal visitou, só alugaria o imóvel para alguém que fosse trabalhador do estado, como um funcionário dos Correios italianos, tendo inclusive, recusado o aluguel a um empresário dono de uma concessionária.

Outra dificuldade compartilhada foi que, ao contrário do que acontece no Brasil, para visitar o imóvel, os interessados precisam comparecer no horário que os agentes imobiliários têm disponíveis, e não no horário que os interessados podem. Para piorar, nem sempre os horários das visitam ficam definidos previamente e ainda, via de regra, os agentes não comparecem.

Uma das primeiras decepções do casal em relação aos imóveis, foi ter gostado muito de uma casa, porém, ter que abrir mão devido a não ter espaço para guardar a moto de seu companheiro – Lorenzo Guarino – , ser em um bairro relativamente perigoso e porque haviam outros casais na frente, o que deu a preferência a eles. A situação causou certa insegurança na influenciadora.

“Segunda-feira e a gente está indo ver outra casa. Essa aqui é uma das casas que a gente mais gostou de ver, só que tem um problema: tem outros casais na nossa frente , mais três casais na nossa frente que estão indo lá olhar a casa e eu estou com um pouquinho de medo de gostar muito da casa e alguém pegar”, desabafou.



A influenciadora contou que em uma determinada situação, o casal visitou uma casa muito pequena, de aproximadamente 30m² muito mal divididos, porém, tinha uma grande janela, o que deixava o ambiente bem arejado. Entretanto, devido ao tamanho, recusaram. Com cada vez mais dificuldades em encontrar um imóvel com as características iniciais, que seriam dois quartos, sala, cozinha, jardim, metrô próximo, o casal passou a considerar casas menores com apenas um quarto e um espaço para guardar a moto, foi então que se arrependeram de recusar aquela pequena casa.



Outra situação encontrada, foram casas muito antigas e com móveis e eletrodomésticos em péssimo estado de conservação e por outro lado, proprietários que não eram flexíveis quanto a concordar que o casal substituísse móveis e eletrodomésticos. Além disso, Verinha explicou que ela e Lorenzo tinham uma segurança financeira e o apoio financeiro de suas respectivas famílias, o que era muito favorável, entretanto, as exigências dos locatários atrapalhavam.

Essa situação ficou clara quando encontraram a casa ideal, fizeram a primeira proposta e a agente imobiliária animou o casal informando que daria boas recomendações porque tinha tido empatia com Verinha e Lorenzo. Horas depois, a influenciadora foi informada pelo parceiro que a casa não daria certo porque a agente simplesmente parou de responder às mensagens depois de informar que não foram aceitos. Ao pai de Lorenzo, a agente justificou que o imóvel só seria alugado a casal de idosos, para evitar que tivessem filhos morando na casa no futuro.

Situações como alugar imóveis somente para pessoas com determinadas profissões também aconteceram. “Algumas pessoas faziam propostas absurdas. Para vocês terem noção, a gente foi ver uma casa, aliás, a gente só ligou interessado e a mulher disse: ‘você tem um contrato?’, o Lorenzo disse: ‘sim, tenho um contrato’. Ela perguntou: ‘qual é a sua profissão?’. O Lorenzo disse que era segurança. Ela respondeu: ‘eu só quero estudante de medicina ou médico’. A pessoa estava escolhendo a profissão”, relatou Verinha.

Por fim, depois de inúmeros perrengues, o casal conseguiu alugar uma casa do jeito que, segundo Verinha, é o mais comum na Itália: por indicação. O pai de Lorenzo tinha um amigo que tinha uma casa para alugar. O desespero era tanto que o casal alugou a casa simplesmente sem visitar o imóvel antes, somente através de um vídeo. A casa tem uma sala conjugada com a cozinha, e devido ao pouco espaço, o forno micro-ondas e o forno a gás foram instalados ao lado do rack da televisão.

No vídeo em que a influenciadora fez o tour pela casa, ela usou uma camisa que era de seu pai já falecido. Ela compartilhou que a camisa ficou guardada há anos para ser usada em uma ocasião especial, e que aquele era finalmente o momento. Depois de alugar a casa, os perrengues continuaram, Verinha contou que transportaram uma planta de mais de 1,60 cm de altura e muito importante para o casal, em cima da moto. A casa que é nova e mobiliada está sendo decorada aos poucos para ficar com a cara do casal de pombinhos.

“A gente só tinha um vídeo da casa, gostamos da casa, que no caso é essa que eu estou agora no sofá. E finalmente conseguimos depois de cinco meses. Foi uma sensação muito boa e muito estranha ao mesmo tempo, porque aconteceu muito do nada. Eu estou muito feliz, finalmente a gente tem o nosso cantinho”, desabafou Verinha.