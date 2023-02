Influencer Thays Sintra relembra convite de perfumaria para representar o Norte

Narural de Belém do Pará, a influenciadora digital revela detalhes desse momento marcante da carreira

Um dos momentos mais marcantes na vida de um influenciador digital é, sem dúvidas, a transição do hobby para o profissional. Natural de Belém, no Pará, Thays Sintra foi surpreendida com um convite de uma famosa marca de perfumaria para conhecer com exclusividade as pesquisas e desenvolvimento da fragrância de Essencial Único. “Fui convidada para representar o Norte em uma experiência imersiva com a presença da perfumista exclusiva da marca, Verônica Kato, a diretora de marketing Brasil, Denise Coutinho, e a gerente de núcleo olfativo, Joana Miranda”, relembra.

Para Thays Sintra este é um dos ápices na vida de um criador de conteúdo. “Não tem como não ser o melhor momento, quando grandes empresas começam a nos procurar e pagar pelo nosso trabalho”, comemora ela, que possui quase 100 mil seguidores no Instagram e carinhosamente apelidou quem lhe acompanha fielmente como “SeguiDOIDAS”.

Mas antes de se tornar influenciadora, Thays Sintra trabalhava como engenheira agrônoma. Ela é formada pela Universidade Federal Rural da Amazônia e também fez Mestrado em Ciência Animal pela Faculdade Federal do Pará. “Eu não era apaixonada pela profissão, vivia na zona rural trabalhando com engorda de gado. Agora, sinto que na minha profissão posso dar o meu melhor produzindo conteúdos que vão alegrar ou motivar o dia das pessoas”, diz.

Premiada duas vezes como Melhor Digital Influencer da Região Norte, Thays Sintra fez a “virada de chave” durante a pandemia de covid-19. “Comecei realmente a considerar começar a viver disso e a minha maior inspiração foi o impacto positivo que vi que causei na vida das pessoas através da internet. Nesse momento tão difícil, percebi que tinha esse “poder” de influenciar positivamente e, assim, mudar aquele momento da pessoa através de um vídeo de humor ou conversa de apoio e incentivo”, reflete.