Mc Gui revela que noiva é bissexual durante festa em ‘A Fazenda 13’

Nesta sexta-feira, (15), durante a quarta festa da ‘A Fazenda 13’, MC Gui fez uma revelação que deixou os telespectadores surpresos. Em conversa com Aline Mineiro, o funkeiro disse que tinha algo para contar para ela, mas que teria que ser segredo.

MC Gui e a bailarina e influenciadora digital Beatriz Michelle ficaram noivos em agosto

Entre sussurros e surpresa da ex-panicat, ele revelou que sua noiva é bissexual. “Sério? Que lindo!”, elogiou Aline, que perguntou: “Mas só ela ou vocês juntos?”, e o MC confirmou que era um relacionamento aberto e que curtiam uma terceira pessoa, no caso uma mulher, no relacionamento.

Aline deixou claro que acha que o amor tem que ser livre, que o importante não é o sexo da pessoa e sim, a química bater. “O amor é a forma de falar e do olhar. Você sabe que uma pessoa ama a outra só pela forma de olhar. Isso envolve, em qualquer tipo de relacionamento”, disse o funkeiro. O cantor deixou claro que não sabia se poderia revelar no programa, pois ele e a noiva não tinham tido essa conversa, por isso evitou ao máximo expô-la.

Aline Mineiro é casada com o humorista, Léo Lins e mantém um relacionamento aberto — inclusive, a ex-panicat já revelou que quer que Dayane Mello faça parte do trisal. As participantes, bissexuais assumidas, já protagonizaram diversos beijos e momentos quentes durante o programa.