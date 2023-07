Grazi Massafera é confirmada como protagonista de ‘Dona Beja’, nova novela da HBO Max

Nova versão do sucesso dos anos 1980, produção nacional inédita terá quarenta capítulos

A HBO Max acaba de confirmar que a atriz Grazi Massafera estará no elenco de Dona Beja, nova versão da novela que foi sucesso na década de 1980. O projeto será executado pela produtora Floresta e contará com 40 capítulos de 40 minutos cada.

Grazi Massafera interpretará Ana Jacinta que, logo após ser execrada por ter perdido a virgindade em decorrência de um sequestro, transforma-se em Dona Beja, a maior cortesã de todas. Expondo a hipocrisia da sociedade patriarcal, Beja colocará a seus pés o ex-noivo Antônio e todos os homens que cruzam seu destino. E mostrará o caminho do empoderamento por meio da força do feminino que habita em todas as mulheres.

Grazi Massafera viverá ‘Dona Beja’, em novela com mesmo nome da HBO Max



A novela é uma adaptação da obra homônima, inspirada em dois livros sobre Ana Jacinta de São José, uma personagem real: os romances biográficos “A Vida em Flor de Dona Beja” (1966), de Agripa Vasconcelos, e “Dona Beija: a feiticeira de Araxá”, de Thomas Leonardos, publicado em 1957. A produção promete trazer um novo olhar, devido às mudanças de comportamento da sociedade durante as últimas décadas.

Dona Beja é uma novela da HBO Max, produzida e licenciada pela Floresta, escrita por Daniel Berlinsky, António Barreira e colaboração de Maria Clara Mattos, Cecília Giannetti, Clara Anastácia e Ceci Alves. A produção é baseada na sinopse desenvolvida por Renata Jhin e António Barreira, em releitura da obra original criada por Wilson Aguiar Filho.