Goiânia recebe evento Degustar: solidariedade e inovação na gastronomia

Goiânia recebe pela primeira vez o renomado Evento Degustar, uma iniciativa que une solidariedade, inovação e excelência gastronômica. Marcado para os dias 25 e 26 de junho de 2024, no Castro’s Park Hotel, este encontro promete ser um marco na capital goiana, trazendo consigo não apenas palestras e exposições, mas também um propósito nobre: arrecadar recursos para o Hospital de Amor.

Organizado pela empresária Márcia Costa, o Evento Degustar tem uma longa história de comprometimento com a filantropia. Surgiu em 1997, quando Márcia, voluntária no Hospital de Câncer de Barretos, hoje Hospital de Amor, sentiu a necessidade de criar um evento para angariar fundos para a instituição. Desde então, o evento cresceu e se consolidou como um dos mais importantes encontros solidários do país.

Além de seu compromisso com a solidariedade, o Evento Degustar é uma oportunidade única para profissionais do setor de eventos. Pela primeira vez, a edição de Goiânia contará com uma agenda de palestras no segundo dia do evento, abordando temas que vão desde pâtisserie até gestão de empresas.

Empresas e profissionais do ramo se unem para fazer do Evento Degustar um sucesso. São dezenas de profissionais e empresas que contribuem para as mesas de pratos salgados, doces, bares e experiências surpresas, oferecendo aos visitantes uma verdadeira mostra do que o setor de eventos da região tem a oferecer.

O evento também marca a expansão do projeto para outros estados. Após o sucesso em São Paulo, Márcia Costa realizou edições em Fortaleza, beneficiando não só o Hospital de Amor, mas também outras instituições locais.

Com uma história de solidariedade e compromisso, o Evento Degustar chega a Goiânia como uma oportunidade de união em prol de uma causa nobre, ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento e a excelência do mercado de eventos na região.

21º Evento Degustar – Goiânia (GO)

Data: 25 e 26 de junho de 2024 (terça-feira e quarta feira)

Local: Castro´s Park Hotel.

Endereço: Av. República do Líbano, 1520 – Goiânia/ GO

Marcas patrocinadoras: Bradesco Prime, Agrobom, Castro´s Park Hotel, Flamboyant Shopping, Piracanjuba, Bit Eletronics, Gen Fertilizantes, Dale Carnegie e Dez Alimentos.

Marcas apoiadoras: H3 Eventos e Tecnologia, Help Bar, Grupo Piquiras, Água Goyá e Convention Bureau Goiânia.