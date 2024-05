Gamescom Latam 2024: um encontro de gigantes da indústria de jogos em São Paulo

A gamescom latam, a principal celebração de jogos na América Latina, está agendada para tomar São Paulo de assalto entre os dias 26 e 30 de junho, reunindo uma seleção impressionante de 922 jogos de 74 países. Com uma presença internacional que representa mais de 50% dos finalistas, o evento promete ser um caldeirão de inovações e talentos globais.

São Paulo Expo se transforma no epicentro da criatividade e inovação em games com premiações em 17 categorias

Os finalistas do gamescom Latam BIG Festival foram cuidadosamente selecionados por uma comissão de experts, destacando-se em um universo de inscrições que celebra a diversidade e a criatividade do setor. “É gratificante ver mais de 900 inscritos de mais de 70 países diferentes para o gamescom latam BIG Festival. Esta participação maciça é uma clara demonstração da relevância do evento na indústria de jogos”, comenta Gustavo Steinberg, fundador do festival.

Participe e Escolha seu Favorito no gamescom Latam BIG Festival

O São Paulo Expo será o palco das cerimônias de premiação, marcadas para os dias 28 e 30 de junho. Enquanto os prêmios técnicos serão decididos na sexta-feira, o domingo reserva emoções para categorias como Melhor Jogo Infantil, Melhor Jogo Estudante, e o sempre popular Melhor Jogo: Voto Popular, onde o público tem a chance de eleger seus favoritos.

Além de premiações, o festival oferece uma série de palestras, painéis e sessões de meet & greet com figuras proeminentes do setor, como os desenvolvedores da CipSoft, conhecidos pelo jogo Tibia. A Artists’ Alley, área exclusiva para artistas, e diversas atividades interativas prometem enriquecer ainda mais a experiência dos participantes.

Os ingressos para o evento estão disponíveis em várias categorias, incluindo opções para profissionais do mercado, garantindo acesso integral ao festival e às suas diversas atrações e oportunidades de negócios. As parcerias com entidades como Abragames e a ApexBrasil sublinham a importância do evento para o mercado de games tanto brasileiro quanto internacional.

Conforme o evento se aproxima, novos patrocinadores e desenvolvedores serão anunciados, prometendo tornar o gamescom latam BIG Festival 2024 uma referência obrigatória para entusiastas de jogos e profissionais da indústria.

Confira a lista completa dos indicados ao gamescom latam BIG festival AQUI.

Ingressos disponíveis aqui: aqui