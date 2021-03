Gaby Hadassa, conheça a cantora que viralizou nas redes sociais com música para Carla Diaz

O vídeo repercutiu no Instagram e Tik Tok e retrata a realidade de diversos relacionamentos tóxicos

Luiza Gabriela Tolentino, mais conhecida como Gaby Hadassa, é cantora, compositora e produtora em Pouso Alegre, Sul de Minas Gerais, e fez sucesso nas redes sociais após publicar um vídeo com uma composição inspirada na atriz Carla Diaz, confinada no BBB21.

O vídeo repercutiu no Instagram e Tik Tok e retrata a realidade de diversos relacionamentos tóxicos. Segundo Gaby, a composição surgiu após uma conversa com sua empresária, que também já esteve em um relacionamento semelhante. A letra surgiu e mais do que depressa, ela aproveitou o “timing” para gravar.

No trecho da canção, ela diz: “Oh Carla, esse não é o cara, vira logo esse jogo que todo mundo sabe que esse seu coração não é bobo, (…) Oh Carla, esquece logo esse cara, não se sinta tão culpada, a gente se apega e às vezes a gente não enxerga, larga logo desse cara”.

Carla Diaz e Arthur Piccoli são o único casal do BBB21, no momento, e passaram mais tempo em crise do que felizes. Enquanto ele dá indícios de que não está à vontade ao lado da atriz, ela faz de tudo para estar com ele. Nas redes sociais, a equipe da atriz chegou a se pronunciar sobre os ataques sofridos por conta do relacionamento dentro do confinamento.

Gaby Hadassa

Gaby Hadassa, que há três anos trabalha profissionalmente com música, contou que “também já esteve em um relacionamento tóxico e essa música foi escrita para mostrar para outras mulheres que isso não é normal”.

E esse não é o sucesso de Hadassa. Este ano, a cantora que tem investido em marketing digital para potencializar a carreira, assinou com a Warner Music e planeja mais três lançamentos nos próximos meses, assim como os próximos projetos da carreira.

Confira o vídeo que está bombando nas redes sociais