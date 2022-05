Gabriella Saraivah se destaca nos EUA com filme e protagoniza série no Disney+

A jovem acumula trabalhos importantes em telenovelas de grandes emissoras

Gabriella Saraivah, de 17 anos, sonha alto e trabalha duro para chegar aonde quer. Focada na carreira internacional mas sem deixar de lado os trabalhos no Brasil, a atriz, apesar da pouca idade, já participou recentemente de sua primeira comédia romântica nos Estados Unidos, o filme “The Other Zoey”, em que contracena com Josephine Langford (After), Drew Starkey (Outer Banks) e Archie Renaux (Sombra e Ossos). Além disso, a atriz chegou ao país para mais um protagonismo, com a segunda temporada da série “Tudo Igual SQN” (Disney+).

Gabriella Saraivah como Tati em Chiquititas, no SBT

A jovem acumula trabalhos importantes em telenovelas de grandes emissoras. Apareceu pela primeira vez na Globo, interpretando Miluce em “Avenida Brasil” (2012), e logo após se destacou no remake de “Chiquititas” (2013), dando vida a Tati, no SBT. Ainda participou, em 2016, da “Dancinha dos Famosos” (Globo), antes de atuar na novela bíblica da Record, “Apocalipse” (2017). Em 2019, interpretou a personagem Inês, na primeira fase da novela “Éramos seis” (Globo).

Com carreira no Brasil cheia de sucessos e seus primeiros passos no exterior, Gabriella revela como é trabalhar com estrelas internacionais nessa nova produção americana:

“Tenho o sonho de atuar fora do país há muito tempo e me dedico muito para conseguir. Quando fiquei sabendo que estaria em um filme com atores que admiro, fiquei muito feliz! Achei loucura estar trabalhando com pessoas que eu assisto nos filmes e poder aprender com eles.”

A jovem sempre se dedicou a sua carreira, e decidiu fazer o ensino médio na Califórnia, onde estudava sobre atuação, dança, jornalismo e canto enquanto aprendia o idioma

A jovem já começou a gravar o seriado no streaming da Disney. A artista relata estar animada para o lançamento de “Tudo Igual SQN”, e que realiza um sonho:

“Esse é um trabalho no qual tenho bastante orgulho, ser protagonista de uma série Disney+ é simplesmente mágico. Estou super ansiosa para a estreia e para todos poderem conhecer a minha personagem Carol. Sempre fui apaixonada por atuação e ter a oportunidade de fazer o que amo em uma plataforma tão importante é incrível!

Primeira experiência internacional

Não é a primeira vez que Gabriella tem contato com roteiros e leituras em inglês. A jovem sempre se dedicou a sua carreira, e decidiu fazer o ensino médio na Califórnia, onde estudava sobre atuação, dança, jornalismo e canto enquanto aprendia o idioma. Apesar da preparação, a atriz admite que enfrentou algumas adversidades nas gravações:

“Preciso admitir que é desafiador gravar um filme em outro país e na sua segunda língua, ainda mais quando já se tem bastante segurança e experiência no seu lugar de origem. Mas com toda certeza foi algo que me fez evoluir bastante e a criar mais segurança em mim mesma e no meu inglês, que vem melhorando muito.”

Além disso, Gabriella – que tem sua mãe, Juliana Saraivah, como manager nos Estados Unidos – relata que nos sets estadunidenses a concentração precisa ser ainda mais intensa que no Brasil, mas que não vê diferença na forma de interpretação:

“A atuação em si é igual, você precisa se entregar e se enxergar no personagem. A parte que muda é saber interpretar as ordens dos diretores, já que em inglês são diferentes, e prestar o dobro de atenção.”