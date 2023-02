Francesco Pellegatta ministra aula de pizza em associação de Salvador

O escritor italiano foi voluntário na Associação da Felicidade e ensinou um grupo de mulheres a fazer pizza italiana para iniciar o próprio negócio

Francesco Pellegatta é escritor, palestrante, psicólogo, PdD em sexologia e master trainer em PNL, TLT e Hipnose. O currículo extenso e invejável não foi responsável pelo convite que levou Francesco a dar um minicurso a um grupo de mulheres em Salvador. O convite surgiu pelo fato de Francesco ser italiano e apaixonado por pizza.

Francesco Pellegatta e marido Lucas, O Sincero dão aula gratuita de pizza em instituição beneficente em Salvador

Francesco foi convidado pela diretoria da Associação Beneficente e Recreativa do Bairro da Felicidade, a ABRBF, mais conhecida por Associação da Felicidade, localizada em Salvador-Bahia. O escritor ministrou um minicurso de pizza para um grupo de 14 mulheres carentes que são atendidas pela Associação da Felicidade.

Francesco Pellegatta ministra aula de pizza em Associação da Felicidade em Salvador

Além de ensinar a fazer a tradicional pizza italiana, aquela bastante conhecida no tamanho de um prato, Pellegatta ensinou a fazer a pizza pré-assada tamanho família, ideal para ser comercializada, além de focaccia recheada, molho de tomate, técnicas de fermentação (como a longa que agrega valor ao produto), e outras técnicas que garantem sabor, qualidade e ainda reduzem o custo de fabricação.

Francesco Pellegatta ministra minicurso gratuito em Associação de Salvador que corre contra o tempo para arrecadar dinheiro para comprar prédio próprio Crédito: Divulgação



Essa foi a primeira vez que Francesco Pellegatta e seu marido, o influenciador digital Lucas ‘O Sincero’ colaboraram ativamente com a ABRBF ministrando cursos. O casal chegou até a Associação em 2021, através de Ana Paula Matos, vice-prefeita de Salvador, e se encantou pelo projeto. “A ideia de tirar essas mulheres do assistencialismo e oferecer independência a elas é a razão de ser da Associação que nasceu para ajudar pessoas. Aprender para revender e depois fazer a diferença é incrível. Fazer parte disso é muito gratificante”, pontuou Francesco.

Francesco Pellegatta ensina receita tradicional de pizza italiana e empodera mulheres em curso gratuito em Salvador

O palestrante explicou que é diferente quando se ensina algo que não é a sua especialidade, porém, ressaltou a capacidade que todas as pessoas têm de ensinar e aprender. “Os professores são especialistas, têm o jeito próprio de ensinar. No curso, foi como se tivesse ensinando o meu jeito de fazer pizza a um grupo de amigos. Foi uma troca muito prazerosa. Transmitir conhecimento é algo que todos podem fazer em qualquer momento da vida, é motivador”, disse Francesco.

A Associação

A Associação da Felicidade foi fundada em 2020 com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento comunitário e social. Possui diversos projetos como o ballet infantil, jiu-jitsu infantil, boxe adolescente e adulto, capacitação na área de gastronomia, impulsionamento para o empreendedorismo, atendimento e orientação para o cidadão nas áreas de direito previdenciário, área médica, psicológica e psicopedagógica; com grande foco no atendimento de crianças e auxílio das mães solo.

Associação soube que o prédio onde funciona desde 2020 será vendido após o final do contrato de locação, que vencerá em março de 2023



A cozinha escola funciona com cursos de capacitação, a exemplo do minicurso na qual Francesco participou. A proposta é oferecer qualificação para que as pessoas possam empreender. Para isso, a Associação estabeleceu parcerias com 12 bancos-comunidades que oferecem empréstimos aos ex-participantes dos cursos que são potenciais empreendedores. Por meio da Associação, os participantes podem fazer empréstimos para empreender, e a cada seis meses, os empréstimos podem ser renovados.

Além disso, quando está vaga, os grupos utilizam a cozinha para produzir salgados que são vendidos na comunidade e os recursos são revertidos para custear parte das despesas da instituição; demanda que aumentou expressivamente em dezembro passado.



Na ocasião, a Associação soube que o prédio onde funciona desde 2020 será vendido após o final do contrato de locação, que vencerá em março de 2023. A partir daí, começou uma nova corrida para tentar arrecadar o valor e comprar o imóvel. “Aqui na comunidade não tem outro prédio ou casa que comporte nossos projetos, corremos o risco de acabar com o ballet infantil e outros projetos. Então gostaríamos de tentar fazer uma vaquinha ou pedir ajuda do poder público para comprar o prédio para não sermos despejados”, explicou Plícia Sena, presidente da Associação.



Na corrida contra o tempo, a Associação busca ajuda e parcerias para permanecer na íntegra com todos os serviços e projetos. Enquanto isso, segue fazendo seu trabalho e capacitando pessoas. “A parte mais importante deste projeto é empoderar, fazer o que os governos não fazem. Todas as pessoas têm potenciais e todas as pessoas podem brilhar. É uma questão de conhecimento e oportunidade. A Associação oferece os dois”, concluiu Francesco.