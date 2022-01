Francesco Pellegatta dá dicas para participantes do BBB evitarem cancelamento

Na última edição houve um grande número de cancelados

O Big Brother Brasil pode ser uma grande oportunidade de reconhecimento na mídia para artistas e desconhecidos, mas também pode acabar manchando a reputação de algumas pessoas. Nas duas últimas edições do reality show, houve um grande número de brothers que saíram cancelados. O especialista em Programação Neuro-Linguística e Hipnose, Francesco Pellegatta, revela segredos para os participantes não sofrerem rejeição do público.

Karol Conka, Nego Di e Projota bateram recordes de rejeição na última edição e saíram do programa com a imagem manchada



O reality show mais acompanhado do Brasil está com data marcada para começar: dia 17 de janeiro. Boatos afirmam que os brothers vão começar a ser confinados em um hotel no Rio de Janeiro ainda essa semana. De acordo com Francesco, uma das maiores autoridades sobre estudos da mente, é importante que os participantes lembrem que aquilo é apenas um jogo. “A vida irá continuar independente do resultado”.



Mas, o profissional tem algumas dicas importantes para que os brothers evitem problemas fora da casa. “Acredito que não existe uma receita de bolo que seja válida para todos, o percurso de autoconhecimento deve ser personalizado, usando como base as características de cada concorrente”.

“Somos humanos e explodir as vezes é mais do que normal, agora uma vez que as emoções afloram, é possível trabalhá-las para evitar verbalizar da pior maneira o que se está sentido”, disse Francesco



Sendo assim, os participantes precisam se conhecer bem antes de entrar na casa. Muitos brothers entram com questões internas que não trabalharam e acabam mostrando um lado ruim para o público. “Na maioria das vezes, ninguém suporta uma pessoa que tem um ego muito grande. Participantes que se acham demais e não são humildes tendem a ter uma rejeição maior. O público não gosta dessa postura, vimos isso acontecer em vários realities”, explicou Pellegatta.

Francesco é master trainer em hipnoterapia e Programação Neuro-Linguística (PNL)



Por conta disso, o especialista indica que antes de entrar no reality, os participantes tentem se entender mais. Francesco conta que a PNL é uma ótima ferramenta para isso. “A PNL melhora nossa percepção sobre os processos mentais conscientes e prepara a nossa mente para ser flexível com as possíveis mudanças de estado emocional. A Hipnose também é incrível para conhecer melhor nosso inconsciente, além de todos aqueles processos e gatilhos que acumulamos ao longo da vida”, indica.