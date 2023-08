Fórum Gramado de Estudos Turísticos vai explorar o universo dos parques temáticos

O Fórum promete ser um evento que vai impulsionar a troca de ideias e experiências para elevar ainda mais o patamar do turismo e dos parques temáticos no Brasil

A cidade de Gramado se tornará o epicentro dos debates sobre o fascinante mundo dos parques temáticos durante o IV Fórum Gramado de Estudos Turísticos, que acontecerá na Expogramado entre os dias 16 a 18 de agosto. Com o tema “Parques Temáticos: Experiências dos Sentidos e Emoções”, o evento reunirá especialistas do setor para discutir as inovações, desafios e oportunidades que envolvem esse segmento tão relevante para o turismo.

Peterson Perin, diretor do Acquamotion

Crédito: Reprodução Instagram

O painel, que deve ser um dos pontos altos do Fórum, promete trazer à tona insights valiosos e experiências enriquecedoras. Os painelistas que liderarão as discussões são dois nomes de peso no cenário dos parques temáticos: Peterson Perin, Diretor do Acquamotion, e Renato Junior, Head de Marketing do Alpen Park Canela. Ambos possuem extenso conhecimento e contribuições significativas para o setor.

Peterson Perin é reconhecido como um visionário no desenvolvimento de parques temáticos aquáticos. Como Diretor do Acquamotion, um dos empreendimentos mais revolucionários da América do Sul, Perin vai apresentar uma abordagem inovadora para a criação de experiências imersivas que exploram os sentidos e emoções dos visitantes. Sua vasta experiência na indústria será uma fonte valiosa de insights sobre como a água pode ser utilizada como elemento chave para a criação de experiências sensoriais emocionantes e memoráveis.

Com um histórico impressionante no universo do marketing, Renato Junior tem sido uma peça fundamental no sucesso do Alpen Park Canela. Por meio de estratégias de marketing emocionalmente impactantes, ele conseguiu conquistar a atenção e o coração dos visitantes, transformando o Alpen Park em um ícone dos parques temáticos brasileiros. Durante o Fórum, Renato compartilhará sua visão sobre como as experiências sensoriais podem ser amplificadas por meio de abordagens de marketing inteligentes e sensíveis.

Como Gestor de Projetos do SEBRAE RS, Emerson Bittencourt Monteiro traz para o painel um conhecimento profundo sobre o cenário do turismo e a relevância dos parques temáticos para o desenvolvimento econômico e social. Como mediador, sua função será garantir que os debates sejam ricos em conteúdo, promovendo interações enriquecedoras entre os painelistas e o público presente.

O painel “Parques Temáticos: Experiências dos Sentidos e Emoções” no IV Fórum Gramado de Estudos Turísticos não apenas trará à tona as atuais tendências do setor, mas também proporcionará um olhar para o futuro. Será uma oportunidade única para que profissionais do turismo, estudantes, empresários e entusiastas do tema se conectem, compartilhem conhecimentos e explorem novas possibilidades para aprimorar a indústria de parques temáticos.

O IV Fórum Gramado de Estudos Turísticos é uma realização do SindTur Serra Gaúcha – Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias. A entidade, fundada em 1989, representa a classe patronal dos empresários da Serra Gaúcha, possuindo em sua abrangência as cidades de Canela, Gramado, São Francisco de Paula e Nova Petrópolis no Estado do Rio Grande do Sul.

Os interessados devem se inscrever no site oficial do evento: aqui.