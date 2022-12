Filhos de Sandra Regina visitam Pelé no hospital

A informação surpreendeu muitas pessoas por causa da relação conturbada que o ex-jogador tinha com a filha

Octávio Felinto Neto e Gabriel Arantes do Nascimento foram convidados pelas filhas de Pelé, Kely Nascimento e Flávia Arantes, para visitarem o avô no hospital nesta quarta-feira (28). O rei do futebol está internado no Albert Einstein, em São Paulo, desde 29 novembro para tratamento de um câncer e de uma infecção respiratória.

Kelly compartilhou uma foto ao lado da irmã e dos sobrinhos em seu perfil no Instagram. “Esses momentos são difíceis de explicar. As vezes muita tristeza é desespero, outros momentos rimos e falamos de memórias divertidas. E o que mais aprendemos com tudo isso é que temos que buscar um ao outro, e segurar bem pertinho. Só assim que tudo vale a pena. Com todos juntos”, escreveu a filha de Pelé na legenda.

A mães dos rapazes, Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto, ficou conhecida devido a briga judicial que travou contra Pelé para ser reconhecida como filha dele. Ela era fruto do relacionamento extraconjugal do ex-jogador com a empregada doméstica Anízia Machado. Sandra morreu aos 42 anos em decorrência de um câncer.

Na época, o caso ganhou muita notoriedade devido a fama de Pelé e ao fato de que ele recorreu `da decisão judicial mesmo após a paternidade ser comprovada através de um exame de DNA. Além disso, o rei do futebol nunca reconheceu publicamente Sandra como sua filha. Toda a história sobre o caso está no livro “A Filha que o rei não quis”, do pastor Walter Brunelli.