A marca carioca Farm, que tem mais de 100 lojas espalhadas pelo mundo, foi convidada para desenvolver duas t-shirts exclusivas para a Madonna. O convite, chegou através da secretária Daniela Maia, responsável pela pasta de turismo, após a cantora ganhar o título de cidadã honorária do Rio, de autoria do vereador Cesar Maia.

Farm Rio criou t-shirts exclusivas para a Madonna

“Quando Madonna recebeu o título de cidadã carioca, eu pensei em presenteá-la com algo que tivesse muito o DNA da cidade. A Farm, com todo o seu charme e bossa carioca, criou duas camisetas especialíssimas para ela”, diz Daniela.

Madonna

“Eu e meu time de criativos nos sentimos muito honrados com o convite de Dani Maia, como a marca mais carioca do Brasil para criar a camiseta para Madonna, uma das artistas mais icônicas do nosso tempo. Além da admiração que temos pela artista, penso que esse affair com a cidade seja um dos muitos pontos que nos conectam também”, diz Katia Barros, fundadora e Diretora Criativa da Farm.