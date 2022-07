Estreia na HBO Max: série de animação “Moley” terá a voz do cantor português Axel

O cantor e empresário já deu voz a personagens de seriados de sucesso como Cavaleiros do Zodíaco, Transformers, Winx, Família Addams e Yu-Gi-Oh!

A voz emblemática do cantor e empresário português Axel voltará a fazer parte de uma grande produção. Dessa vez, poderemos acompanhar toda a emoção que o artista passa em nova série de animação do streaming HBOMax: Moley.

Série de animação da HBOMAX traz diversão para toda família

A série é baseada no filme “O convite real do Mestre Loley”, produzida pelo estúdio britânico Nottage Productions. Na história emocionante e cheia de diversão, vamos conhecer um livro antigo que dormiu por mil anos escondido bem abaixo do Castelo de Windsor. A lenda conta que o Manual Místico de Magia Moley aguarda uma toupeira escolhida para trazer a paz entre humanos e toupeiras.

Axel tem larga experiência em dublagem e sua voz deu vida a personagens de seriados de sucesso, como Cavaleiros do Zodíaco, Transformers, Winx, Família Addams, Yu-Gi-Oh!, entre muitas outros. “É sempre um privilégio poder dar voz e emoção a personagens tão marcantes, que mesmo antes de serem vistas e conhecidas pelo público, já sabemos que vai ser sucesso garantido. Já são diversas personagens que são acarinhadas pelo público ao longo de mais de 15 anos de trabalho como dublador”, declara.

Cantor português lançou músicas recentemente e já planeja nova vinda ao Brasil

Após alguns meses no Brasil para os lançamentos de suas músicas, o cantor português Axel já se encontra em solo europeu, mas com data para voltar ao país com uma série de shows agendados pelas terras brasileiras.