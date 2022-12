Empresária Raquel Casal lança livro sobre empoderamento feminino com mais de 100 mulheres em São Paulo

Obra reúne histórias inspiradoras de 108 autoras, com objetivo de impactar o público feminino e encorajar sua força e criatividade

A empresária e escritora Raquel Casal acaba de lançar o seu mais novo livro, “As Donas da P**** Toda”, da Editora Literare Books, onde ela participa como coautora, junto a mais de 100 autoras de todo o Brasil, no dia 15 de dezembro, na Livraria Cultura, em São Paulo.

“O lançamento tinha que ser incrível, um livro para mulheres não permitiria menos. Ocorreu em São Paulo, na livraria Cultura, com um coquetel para a noite de autógrafos, e tinha pessoas de diversas partes do Brasil”, divide a autora.

A obra tem como foco contar histórias de sucesso de mulheres pautas no empoderamento, para que outras sejam impactadas e encorajadas a vivenciar também a sua força e criatividade. Diante desse propósito, Raquel foi selecionada então para compor esse time de peso. “O convite veio pelo Instagram, a editora analisou meu perfil e eles queriam mulheres fortes e empoderadas para empoderar outras mulheres também. Fiquei muito honrada com o convite e animada com a proposta do livro, pois é uma missão forte e importante”, celebra.

E para quem ainda não a conhece, Casal se apresenta: “Sou uma pessoa inquieta, preciso sempre inventar algo. Sou formada em Design de Interiores e atuei por seis anos com escritório próprio, quando recebi um convite do marido para trabalhar com ele e por isso estou concluindo minha segunda graduação, em Direito. Trabalho com ele em nosso escritório. Nas horas vagas, sou mãe e apaixonada pela vida fitness”.

E completa: “Eu nasci em Campo Grande – Mato Grosso do Sul. Vivi nessa cidade linda por 37 anos, lá me casei e tive meus três filhos, mas, em 2019, nos mudamos para Curitiba para continuar nossa atuação com o escritório e tem sido um aprendizado e uma nova fase incrível em nossas vidas. Meu coração é dividido em amor por essas duas cidades. A maravilhosa Campo Grande, onde nasci, e a incrível Curitiba, que me acolheu com muito carinho”.

Além de “As Donas da P**** Toda”, a empresária também já lançou outro livro. “Eu já lancei o livro ‘Não leve suas emoções para mesa’, que fala sobre como nos relacionamos com a comida através de nossos sentimentos; esse livro está recheado de estratégias para lidar com essas ‘ciladas’ alimentares. Escrevi depois que vivenciei um momento difícil onde descontei na comida, mas recentemente tive um relato surpreende de uma leitora que me contou ter perdido 7kg com as dicas do livro, e foi surpreendente, pois eu apenas escrevi sobre o que vivi e como superei, claro que a ideia é ajudar outras pessoas, mas quando vejo que o livro foi além, fico com o coração quentinho de gratidão”.

Sobre a repercussão da nova obra, Raquel diz que tem alcançado ótima aceitação entre o público feminino. “A proposta do livro chama a atenção, e claro, como é para o público feminino e um tema muito discutido ainda hoje, o empoderamento feminino, tem sido muito aceito e as leituras têm trazido ótimos feedbacks de aprendizado com cada capítulo”.

E as expectativas com o lançamento do livro são muitas. “A maior expectativa é que cada leitora leve algo para vida com a leitura desse livro. Ele já nasceu perfeito, de mulheres para mulheres, uma crescendo com a outra, essa união feminina é necessária nos dias de hoje. Coloquei meu coração no texto que escrevi, esse livro foi um presente lindo para mim, pois além de 2022 ser o ano em que fiz 40 anos, também foi um ano de fortes aprendizados que mudaram minha vida, e foi isso que escrevi, a verdade que existe dentro de mim e que é necessária a todas nós! Esse livro já nasceu recorde, que foi oficializado pela RankBrasil, em novembro de 2022”.

E não para por aí. Casal avisa que virão novas obras. “Escrever é um hobby para mim. Já tenho um livro pronto e outro a caminho, no momento oportuno eles estarão disponíveis ao público”.

E finaliza, sobre as perspectivas para o próximo ano. “2023 será um ano marcante e já sinto isso, principalmente por ser meu último período na faculdade de Direito e, com isso, quero dar início à nova fase da minha vida, que é como advogada. Mas não deixarei de continuar incentivando mulheres no meu Instagram a crescerem e cuidarem da saúde”.