Empresa comemora Dia do Nutricionista em ação com profissionais da área

A data é comemorada no dia 31 de agosto, com orientação dos nutricionistas para um cardápio mais saudável

Em uma parceria do restaurante Poke Nihoa com as nutricionistas Carol Batalione, Gabriel Pedrosa, João Vitor, Lucas Magalhães e Mariana de Castro para celebrar do Dia do Nutricionista, que acontecerá no dia 31 de agosto, todo um cardápio especial saudável foi preparado por eles e já está disponível na casa.

Nesta ação para uma vida mais saudável, o Poke e os nutricionistas orientam sobre as melhores refeições, horários, opções de substituições de alimentos para tornar a refeição mais saudável. Sobre o diferencial do novo cardápio, a nutricionista Mariana de Castro destaca que os pratos estão mais balanceados. “Eu, como nutricionista, planejei e pensei em todos os nutrientes, macros e micros. Pensando num prato que seja equilibrado, leve, nutritivo e principalmente saboroso. Assim fica fácil para qualquer pessoa aderir e incluí-la no seu dia a dia”, destaca ela.

Com uma clientela muito fiel, a cultura Poke foi inserida aos poucos em Goiânia, explicando ao público o que é a comida havaiana, que é nada mais do que uma gastronomia recheada de frutas, vegetais, peixes, molhos, algas entre outros ingredientes saudáveis.

Em relação à gastronomia havaiana, que é a gastronomia Poke, ela informa que suas características remetem às frutas tropicais, peixes frescos, plantas e vegetais, ou seja, uma comida leve, refrescante e colorida.

Sobre os melhores momentos para comer as opções de comidas havaianas, ela indica que não existe um horário próprio ou melhor componente. “Não existe um melhor ingrediente, são todos necessários, o que muda é objetivo de cada um e a preferência. Mas temos a base de uma refeição equilibrada que seria uma proteína de qualidade, carboidrato complexo e gordura boa. Daí temos como exemplo um salmão, ou uma quinoa que é rica em proteína vegetal, por exemplo”, ressalta.

Ao falar de dietas, Mariana salienta que a melhor é a que a pessoa pode fazer com mais tempo. “Se você tem uma preferência por Poke, conseguimos encaixar isso na sua rotina tranquilamente e alcançar os resultados que tanto almeja. Além do que, conseguimos montar um poke bem nutritivo e individualizado levando em consideração o objeto de cada um”.

Poke Nihoa

Dos sócios Mauro Bueno e Marcíllio André, nasceu o sonho de abrir um restaurante em Goiânia totalmente diferente do convencional, foi então que em outubro de 2018, eles abriram seu primeiro estabelecimento de comida havaiana na capital goiana, o Poke Nihoa. Unindo comida com ingredientes frescos e de qualidade, o restaurante está abrangendo seus horizontes e agora, conta com o conceito: comida leve, prática e saudável, com combinações de pratos com mais de 50 ingredientes.

Em crescimento da marca, o Poke Nihoa já abriu sua primeira franquia própria no Goiânia Shopping, porém, este ano os sócios estão em processo de venda de franquia além da capital goiana, levando a marca para cidades como Anápolis, Rio Verde e Brasília. Serão três modelos de franquia: lojas de ruas, de shoppings e Dark Kithen – cozinha que foca na área mais produtiva e elimina custos com área do salão ou tempo improdutivo.

Sobre o diferencial do Poke Nihoa, o restaurante vende mais do que uma gastronomia havaiana, vende uma experiência saudável completa. Tudo é pensado nos mínimos detalhes, desde a curadoria dos fornecedores, com ingredientes frescos e de qualidade, até uma embalagem prática para se comer em qualquer lugar. Outros pontos fortes são as diversas combinações que o cliente tem à disposição e o delivery, pois, por ser uma comida rápida e prática, a entrega é mais rápida.

