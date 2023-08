Edson e Enzo Celulari estrelam campanha de Dia dos Pais focada no diálogo

Para a CEO da Soller Assessoria, Isabela Soller, que agencia a carreira do ator, a proximidade com o cliente é um dos maiores desafios do varejo atual

O Dia dos Pais está chegando e, pensando no ressignificado da paternidade nos últimos tempos, a Hering Intimates convidou Edson Celulari e o filho Enzo Celulari para compartilharem suas experiências na nova campanha da marca que celebra o afeto. O objetivo da marca é reforçar a narrativa de que a Hering combina com todos os tipos de pais, além de demonstrar que não há apenas uma maneira de ser pai, mas variados desafios para uma paternidade ativa. Na campanha, Edson, que é agenciado pela Soller Assessoria, participa de um quadro, ao lado do filho, chamado “Troca Íntima”, trocando ideias sobre momentos importantes na vida dos dois e histórias que o público ainda não conhece. Edson Celulari e Enzo Celulari em campanha de Dia dos Pais CEO da Soller Assessoria, Isabela Soller destaca que as peças digitais da campanha mostram o quanto a marca está conectada aos consumidores e entende as suas necessidades afetuosas. “A relação pais e filhos evoluiu muito nos últimos tempos na publicidade, principalmente depois da pandemia. Na campanha, colocamos mais luz em cima dessa proximidade e criamos um convite para o diálogo”, diz Isabela. CEO da Soller Assessoria, Isabela Soller Para Isabela, o relacionamento de Edson e Enzo, marcado pelo respeito e pelas suas diferenças, é a grande chave da campanha. “As captações mostram uma conversa sincera e cheia de afeto. Pai e filho mostram uma sintonia e conexão de uma relação que se constrói a cada dia. Essa é uma preocupação de todos os pontos de contato, e não só do apelo de comunicação”, afirma a CEO.