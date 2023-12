Drogaria São Paulo Patrocina a 98ª São Silvestre e Oferece Serviços de Saúde aos Participantes

Na contagem regressiva para a 98ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, a Drogaria São Paulo assume mais uma vez o papel de patrocinadora oficial do evento, reforçando seu compromisso com a promoção da saúde e bem-estar na sociedade. Pelo segundo ano consecutivo, a companhia oferecerá aos participantes a oportunidade de realizar a análise de bioimpedância e o exame de aferição de pressão arterial durante a retirada dos kits de participação, que acontece de 27 a 30 de dezembro no Pavilhão Azul do Expo Center Norte.

Com a largada marcada na Avenida Paulista, entre as ruas Frei Caneca e Augusta, o percurso desafia os participantes por 15 km de ruas icônicas da cidade de São Paulo. A expectativa é de que mais de 35 mil pessoas participem da corrida, distribuídas nas categorias elite, amador e atletas com deficiência.

Além dos serviços de saúde oferecidos na tenda da Drogaria São Paulo, os participantes e espectadores poderão contar com a presença de 12 lojas da rede distribuídas ao longo do trajeto da prova. O Head de Marketing, CRM e Experiência do Cliente do Grupo DPSP, André Svartman, destaca a importância da participação da empresa: “Essa é uma das corridas mais importantes do mundo, que atrai atletas de todos os lugares, e estamos muito empolgados de participar pela segunda vez.”

A iniciativa da Drogaria São Paulo vai além dos atletas, estendendo-se ao público em geral que estiver acompanhando a corrida. A empresa reforça seu compromisso em incentivar a prática de esportes como parte fundamental na promoção da saúde e bem-estar da sociedade.

Serviço

Entrega dos kits e ativação: 27, 28, 29 de dezembro das 9h às 20h e 30 de dezembro das 9h às 17h

Local: Expo Center Norte, Pavilhão Azul. R. José Bernardo Pinto, 333

Data da prova: 31 de dezembro

Largada da prova: Avenida Paulista, entre as ruas Frei Caneca e Augusta