Dr. Fabio Barros, referência em harmonização facial, explica como funciona o procedimento de lipo da papada realizado por JoJo Todynho

O objetivo do procedimento é melhorar o contorno do pescoço e reduzir o excesso de gordura na região

O mundo de hoje está cada dia mais exigente em termos de aparência física, as pessoas que não estão nos padrões de beleza são muito julgadas pelos outros, muitas vezes, vistas como menos capazes e inferiores.

Jojo Todynho se submeteu a um procedimento de lipo de papada. Foto: Instagram

A sociedade tem um ideal de beleza impossível de ser alcançado pela maioria das pessoas, o que pode levar à exclusão social daqueles que não se encontram dentro desses padrões.

Esta semana, Jojo Todynho embarcou em uma jornada de transformação, ao se submeter a um procedimento de lipo de papada. O objetivo era remover o excesso de gordura abaixo do queixo e, com satisfação, ela compartilhou o resultado com seus admiradores no Instagram. “Eu finalmente fiz a drenagem! Minha papada está agora livre de gordura. Embora ainda esteja inchada, já houve uma grande melhora”, exclamou Jojo, exibindo sua confiança sem a proteção que havia usado para imobilizar a área.

É importante lembrar que este preconceito não tem fundamento, no entanto, infelizmente, é uma realidade que existe e que afeta a vida de algumas pessoas.

Dr. Fabio Barros, referência em harmonização facial, explicou em detalhes como funciona o procedimento. Créditos: Divulgação

Se você se encontrou neste texto inicial, então continue lendo até o fim, para dar um basta definitivo a este sofrimento.

Papada ou pescoço duplo é uma condição onde abaixo do queixo cria uma dobra de gordura excessiva e volumosa. A papada pode ser causada por vários fatores, incluindo ganho de peso, perda de elasticidade da pele com a idade ou predisposição genética. O volume excessivo da papada pode causar vergonha e baixa autoestima. Felizmente, existem diversos tratamentos disponíveis para reduzir o tamanho da papada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um estudo publicado recentemente na revista “Plastic and Reconstructive Surgery” descobriu que os homens são mais propensos do que as mulheres a procurar tratamento para o queixo duplo.

O estudo, que entrevistou 1.000 adultos nos Estados Unidos, descobriu que 71% dos homens se incomodavam com o queixo duplo, em comparação com apenas 58% das mulheres.

Então, por que os homens se incomodam muito mais com o queixo duplo do que as mulheres? A resposta pode ter algo a ver com as expectativas da sociedade.

Para explicar sobre isso, convidamos o Dr. Fabio Barros, referência em harmonização facial, duas vezes consecutivo indicado por portais especializados, como um dos melhores harmonizadores do Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um estudo publicado na revista “Plastic and Reconstructive Surgery” descobriu que os homens são mais propensos a procurar tratamento para o queixo duplo. Créditos: Divulgação

A lipoaspiração da papada ou pescoço duplo é uma técnica cirúrgica que envolve a remoção de gordura da área do pescoço e mandíbula. O procedimento é feito por incisões pequenas na pele e, em seguida, a gordura é aspirada com o auxílio de uma cânula. O objetivo é melhorar o contorno do pescoço e reduzir o excesso de gordura.

A lipoaspiração mecânica da papada quando devemos fazer?

A lipoaspiração mecânica da papada pode ser uma maneira eficaz de melhorar a aparência do rosto, mas antes de tomar a decisão e elevar a sua autoestima, é importante entender os detalhes deste procedimento. Se você sente que agora é o momento de fazer algo pela sua aparência, não perca tempo e marque uma consulta com um profissional autorizado, para discutir seus objetivos e expectativas. O profissional determinará se a lipoaspiração é uma boa opção para você. “É de extrema Importância alertar que o diagnóstico da lipo de papada deve ser muito bem realizado, porque a falta do queixo, muita das vezes, é confundida com o excesso de gordura nessa região. E aí seria o caso do preenchimento de queixo”, alerta Dr. Fabio Barros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A lipoaspiração mecânica da papada é um procedimento invasivo? Como é realizado?

Não, a lipo mecânica de papada é um procedimento minimamente invasivo, e todo o procedimento leva cerca de 1 a 2 horas para ser feito e o paciente recebe alta no mesmo dia. É indolor, pois o paciente recebe anestesia local.

Como é a recuperação após a lipoaspiração da papada?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A maioria dos pacientes relata excelentes resultados após a lipoaspiração da papada. A recuperação geralmente é rápida e fácil, com inchaço e hematomas mínimos. Aqui estão algumas dicas do Dr. Fabio Barros para ajudá-lo a se recuperar da maneira mais tranquila possível.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Primeiro, certifique-se de seguir as instruções do profissional escolhido, isso ajudará a minimizar o risco de infecção e garantir a cicatrização adequada. Em segundo lugar, vá com calma nos primeiros dias após a cirurgia. Evite atividades físicas e reserve um tempo para descansar e se recuperar. Use uma malha compressiva. É recomendado usá-la por um período de 2 a 3 semanas para obter resultados mais eficazes. Não é necessário usar a malha o tempo todo, apenas durante o período em que você estiver em casa. Após 48 horas, faça drenagem linfática na área do procedimento.

E aí, o que achou desse procedimento, tem mais alguma dúvida? Entre no site e saiba mais sobre a lipo de papada.