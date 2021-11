Único português membro da Interfel, Dr. Fabiano de Abreu quer levar o nome do país

Neurocientista e professor é o único português membro da Intertel, sociedade de alto QI mais restrita que a Mensa

Possuindo o percentil 99,9 que equivale a 155 na escala Wechsler (média estatística 100, desvio padrão 15) e equivale a 188 pontos com o cálculo desvio padrão 24 em seu QI, o neurocientista Fabiano de Abreu, que já é membro da Mensa, acaba de ser aprovado como membro também da Intertel.

Já conhecido em Portugal por ter um dos maiores QIs do mundo, ele passa a ser o único português membro desta restrita associação. Nascido no Brasil e filho de emigrantes, o professor e doutor Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues é um português convicto, inclusive já palestrou na Universidade Gregório Semedo com cobertura do Platina Line. Após descobrir seu QI, testado mais de uma vez, mergulhou nos estudos sobre inteligência e descobriu a ‘Inteligência DWRI’. Também criou duas terapias, desvendou um transtorno coletivo na sociedade brasileira proveniente da ansiedade, violência e excesso de redes sociais e foi um dos primeiros a dizer que a internet deixa as pessoas menos inteligentes.



Em Portugal, tem o título reconhecido pela Universidade Nova de Lisboa, com formações na Cognos, TrainingHouse e atualmente é aluno de neurociências da educação na Universidade Católica. Demais formações no Brasil, Estados Unidos, França e Espanha

“Um amigo da Mensa comentou sobre a Intertel e me inscrevi. Não para provar nada, mas para fazer mais amigos e ter mais desafios. Sobre ser o único português na Intertel: quero incentivar para que outros façam o teste, assim como para a Mensa Portugal que é bem recente. Meu maior objetivo é elevar o nome de Portugal, pois temos que desprender-nos do passado e destacar o presente. Nós portugueses precisamos valorizar mais os portugueses e seus feitos”, conta Fabiano.

Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues é PhD em neurociências; Doutor e Mestre em Ciências da Saúde nas Áreas de Neurociências e Psicologia; e Mestre em psicanálise, com formações também em neuropsicologia, história, antropologia e formação avançada em nutrição clínica. Possui mais de 50 títulos entre diplomas, registros e certificados. Em Portugal, tem o título reconhecido pela Universidade Nova de Lisboa, com formações na Cognos, TrainingHouse e atualmente é aluno de neurociências da educação na Universidade Católica. Demais formações no Brasil, Estados Unidos, França e Espanha.

Para se ter uma ideia, a Mensa Internacional, fundada em 1946 na Inglaterra, é a maior, mais antiga e mais conhecida sociedade de alto QI do mundo. Lá só são aprovados quem mede pontuações acima de 98 de percentil nos testes de QI, o que equivale a acima de 131 pontos com cálculo desvio padrão 15. A segunda mais antiga e ainda mais restrita que a Mensa é a Intertel, fundada em 1966 nos Estados Unidos inspirada na primeira, mas com a exigência de que a pontuação do aprovado seja acima de 99 pontos de percentil, que equivale a 135 ou superior na escala Wechsler (média estatística 100, desvio padrão 15).